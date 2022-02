Без стресу та турбот. Як і куди поїхати відпочивати з дитиною

Поїздка з дитиною на відпочинок — мрія багатьох батьків.

Але для комфортного і вдалого відпочинку варто заздалегідь подбати про нюанси.

Наприклад, про вибір країни.

Адже довгі і далекі перельоти можуть перетворитись на муки як і для вас з малям, так і для решти пасажирів.

Також не варто обирати надто екзотичні напрямки, адже окрім високо ризику зараження інфекційними хворобами, ще варто буде зробити кілька щеплень.

Тож Ранок у Великому Місті підготував добірку порад і напрямків для сімейного відпочинку.

Один із найпопулярніших варіантів відпочинку.

Для відпочинку з дітьми краще віддати перевагу піщаним узбережжям, готелям сімейного типу, в яких передбачені дитячі меблі, обладнані ігрові майданчики, атракціони, водні гірки, а також працюють аніматори.

Найкраще для такого відпочинку підходять курорти:

Ці країни пристосовані для туристів з дітьми.

Тут ви знайдете парки атракціонів, музеї, ігрові майданчики, зоопарки та безліч інших розваг, від яких юні мандрівники будуть у захваті.

Різновид відпочинку, що не поступається пляжному у доступності і ціні.

Влітку можна комфортно подорожувати з дітьми Європою та вивчати культуру інших країн.

І перший, і другий варіант має свої переваги та недоліки, тож варто обирати відповідно до своїх запитів.

Куди можна відправитись:

Німеччина. Туристична подорож в це місто не сильно вдарить по гаманцю. Серед розваг для дітей будуть доступні: парки, сади, розважальний центр Coca Loca, великий зоопарк, акваріум, Баварська кіностудія, музей іграшок і музей BMW.

В околицях Мюнхена чудові озера, замки і всесвітньо відомий центр Legoland — чудова нагода батьками розшити власний кругозір.

Чехія. У Празі дітям варто побачити дзеркальний лабіринт, Діно-парк, дитячий острів.

Для сімейного відпочинку, що було цікаво як дорослим, так і дітям, варто відвідати музей історії іграшок та королівство залізниць.

Такі пригоди будуть цікаві всім.

Швеція. Ця країна вважається столицею дитячих пустощів та розваг. Тут на кожному кроці є що подивитись: старе місто, музейний острів Юргорден, Будинок Казки Юнібакен, острів із тваринами Скансен, луна-парк.

Та й дорослі поринуть в дитячі спогади.

Такий відпочинок підходить для старших дітей, адже не кожен витримає навантаження.

До того ж не всі гірськолижні курорти пристосовані до маленьких туристів.

Однак, якщо в дорослих душа просить морозно і свіжого повітря, а ноги вже так і хочуть стати на лижі чи сноуборд, то найкращим варіантом буде відправитись у більш безпечні місця.

Такими є:

Ці курорти оснащені готелями сімейного типу і створено всі умови для дитячого відпочинку.

Цей вид туризму ще називають “зеленим”.

Користь такого відпочинку очевидна.

Це і свіже повітря, і натуральні продукти, і вітаміни у ягодах та фруктах.

Для найменших це гарна альтернатива садочку: адже тут дитина кожного дня дізнаватиметься щось нове.

Варто завчасно подбати не лише про країну, але й забронювати готель, дізнатись про умови проживання, купити квитки.

Окрім того, варто дізнатись про розваги для малечі.

Про всі необхідні речі слід подумати ще вдома, щоб не хвилюватися зайвий раз вже на відпочинку про відсутність аптечки або снеку.

Щоб викликати в дитини менше стресу та хвилювань, потрібно підготувати її до подорожжі.

І розпочати варто з розмови.

За можливості, долучайте дитину до процесу вибору місця чи планування.

Також в цей час можна навчити малечу відповідальності, наприклад, за зібрання своїх речей.

