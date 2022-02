Щиро й чуттєво. Привітання з Днем народження Оксані

Оригінальні привітання з Днем Народження Оксані у віршах, прозі й у картинках.

Оксана – одне й найгарніших і найпоширеніших імен в Україні.

Якщо в тебе є знайома володарка цього прекрасного імені й ти не знаєш, як небанально привітати її з Днем народження, ми тобі допоможемо!

Ранок у Великому місті зібрав для тебе найщиріші привітання для Оксан.

Читай, обирай для себе найкраще й приємно дивуй дорогу тобі людину.

Оксано, нехай невтомний ентузіазм і безпомилкова жіноча інтуїція стануть для тебе стрілкою на компасі щастя, щоб ти завжди рухалася в правильному напрямку й незабаром досягла стрімкого успіху й життєвого добробуту. Нехай всі твої цілі будуть для тебе доступними, а перешкоди — маленькою й незначною дрібничкою, яку ти зможеш із легкістю подолати.

***

Оксанко! Щиро вітаю тебе з днем твого народження! Нехай кожен день твого життя буде світлим і святковим, а настрій — завжди чудовим! Будь яскравою, здоровою, бадьорою, і нехай у твоєму житті ніколи не буде місця горю та негараздам!

***

Оксано, сьогодні твій день народження! Дозволь побажати тобі, цікавого й насиченого життя! Мені хочеться, щоб кожен твій ранок починався із сонячної посмішки, день дарував тобі нові зустрічі та цікаві події, а вечір — незабутні романтичні моменти любові й ніжності! Нехай очі твої завжди сяють від щастя, яке приходить в серце разом з розумінням і турботою близьких тобі людей! Будь щасливою, Оксаночко!

***

Вітаю прекрасну дівчину Оксану з днем народження! Бажаю досягати цілей і рухатися тільки вперед. Нехай ніякі труднощі тебе не зупинять на шляху до заповітної мрії. Бажаю радісного проведення часу вдома, біля затишного каміна, за чашкою чаю, поруч з коханими людьми й друзями.

Кохай і будь коханою,

Оксаною, жаданою,

Омріяною казкою,

Зорею у імлі.

Іди назустріч радості,

Світи усюди сонечком,

Даруй любов коханому,

Неси весну землі!

***

Ти Оксана наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

Оксано, тебе ми вітаєм,

Добра і везіння бажаєм,

Хай ангел крильми огортає,

Від бід тебе оберігає!

Хай квітнуть шляхи твої цвітом,

Життя буде радісним літом,

Хай кожен світанок в житті,

Лиш радість приносить тобі.

***

Слова, яких нема гарніше,

Для тебе в серці я знайду,

Хай усмішка твоя найчарівніша,

Цвіте, як квіточка в саду!

Нехай тебе кохання гріє,

Як сонця промені ясні,

Хай всі твої прекрасні мрії,

Здійсняться,наче уві сні!

Коли надворі холодно і пусто,

Хай душу гріє радісне тепло,

Усе що є на світі гарне, чисте, світле,

Щоб в твоїм серці нині розцвіло!

Оксано вітаємо щиро,

Бажаємо радості, миру,

Любові і море добра,

А в серденьку – світла й тепла!

***

Оксаночко, залишайся нашим сонечком і продовжуй зігрівати нас своїми промінцями! З днем народження тебе!

***

Оксано з днем народження тебе,

Хай Кожен день любов’ю обіймає,

Світанок хай лиш сонечко несе,

Господь твої стежки благословляє!

***

Оксано, у цей день хочу побажати тобі шаленого кохання, холодного розуму й великого достатку. Щиро вітаю!

***

Оксаночко, хай радість прийде у твій дім,

І кожна мить тебе хай надихає,

Нехай живе у серденьку твоїм,

Любов, яка щомиті окриляє!

