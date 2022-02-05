Щиро й чуттєво. Привітання з Днем народження Оксані

Оригінальні привітання з Днем Народження Оксані у віршах, прозі й у картинках.
Оксана – одне й найгарніших і найпоширеніших імен в Україні.
Якщо в тебе є знайома володарка цього прекрасного імені й ти не знаєш, як небанально привітати її з Днем народження, ми тобі допоможемо!
Ранок у Великому місті зібрав для тебе найщиріші привітання для Оксан.
Читай, обирай для себе найкраще й приємно дивуй дорогу тобі людину.
Красиві привітання з Днем народження Оксані в прозі
Оксано, нехай невтомний ентузіазм і безпомилкова жіноча інтуїція стануть для тебе стрілкою на компасі щастя, щоб ти завжди рухалася в правильному напрямку й незабаром досягла стрімкого успіху й життєвого добробуту. Нехай всі твої цілі будуть для тебе доступними, а перешкоди — маленькою й незначною дрібничкою, яку ти зможеш із легкістю подолати.
***
Оксанко! Щиро вітаю тебе з днем твого народження! Нехай кожен день твого життя буде світлим і святковим, а настрій — завжди чудовим! Будь яскравою, здоровою, бадьорою, і нехай у твоєму житті ніколи не буде місця горю та негараздам!
***
Оксано, сьогодні твій день народження! Дозволь побажати тобі, цікавого й насиченого життя! Мені хочеться, щоб кожен твій ранок починався із сонячної посмішки, день дарував тобі нові зустрічі та цікаві події, а вечір — незабутні романтичні моменти любові й ніжності! Нехай очі твої завжди сяють від щастя, яке приходить в серце разом з розумінням і турботою близьких тобі людей! Будь щасливою, Оксаночко!
***
Вітаю прекрасну дівчину Оксану з днем народження! Бажаю досягати цілей і рухатися тільки вперед. Нехай ніякі труднощі тебе не зупинять на шляху до заповітної мрії. Бажаю радісного проведення часу вдома, біля затишного каміна, за чашкою чаю, поруч з коханими людьми й друзями.
Оригінальні привітання з Днем народження Оксані у віршах
Кохай і будь коханою,
Оксаною, жаданою,
Омріяною казкою,
Зорею у імлі.
Іди назустріч радості,
Світи усюди сонечком,
Даруй любов коханому,
Неси весну землі!
***
Ти Оксана наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
Оксано, тебе ми вітаєм,
Добра і везіння бажаєм,
Хай ангел крильми огортає,
Від бід тебе оберігає!
Хай квітнуть шляхи твої цвітом,
Життя буде радісним літом,
Хай кожен світанок в житті,
Лиш радість приносить тобі.
***
Слова, яких нема гарніше,
Для тебе в серці я знайду,
Хай усмішка твоя найчарівніша,
Цвіте, як квіточка в саду!
Нехай тебе кохання гріє,
Як сонця промені ясні,
Хай всі твої прекрасні мрії,
Здійсняться,наче уві сні!
Коли надворі холодно і пусто,
Хай душу гріє радісне тепло,
Усе що є на світі гарне, чисте, світле,
Щоб в твоїм серці нині розцвіло!
Коротенькі смс-привітання
Оксано вітаємо щиро,
Бажаємо радості, миру,
Любові і море добра,
А в серденьку – світла й тепла!
***
Оксаночко, залишайся нашим сонечком і продовжуй зігрівати нас своїми промінцями! З днем народження тебе!
***
Оксано з днем народження тебе,
Хай Кожен день любов’ю обіймає,
Світанок хай лиш сонечко несе,
Господь твої стежки благословляє!
***
Оксано, у цей день хочу побажати тобі шаленого кохання, холодного розуму й великого достатку. Щиро вітаю!
***
Оксаночко, хай радість прийде у твій дім,
І кожна мить тебе хай надихає,
Нехай живе у серденьку твоїм,
Любов, яка щомиті окриляє!
Вітальні листівки для Оксани
Нагадаємо, раніше ми вже публікували привітання з Днем народження в прозі.
Фото: Pexels