“Корупцію можна лише очолити”. Литвин про політику, лист Зеленському та проблеми України ЕКСКЛЮЗИВ | 33 ЗА 3

“Нікчемна”, — так Володимир Литвин охарактеризував українську політику.

Про це український політик та державний діяч розповів у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

Володимир Литвин розказав, що у політиці у нього немає друзів.

А от на питання, чим відрізняється нове покоління українських політиків, відповів, що:

І додав, що раніше був страх, який ще залишила партійна система.

Політик розповідав, що свого часу написав листа президенту України Володимиру Зеленському, але не відправив його.

Ведуча поцікавилась, чому він не наважився, на що отримала відповідь:

А цей лист вже давно згорів у вогні.

Головною проблемою українців Литвин вважає самих українців, які не можуть об’єднатись і бути господарями у власному державному домі.

На запитання Олександри Кучеренко, чи можна подолати в Україні корупцію:

Також Володимир розповів, що за час політичної кар’єри йому намагались дати хабаря і залишали в кабінеті пакет з грошима.

Чому програв вибори на посаду ректора Київського національного університету?

Кого Литвин вважає героєм?

Яку книгу рекомендує прочитати кожному українцю?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав Михайло Радуцький.

Фото: Володимир Литвин

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.