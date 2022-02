Якщо розбився ртутний термометр: покрокова інструкція

Ртутний термометр є в домашній аптечці у більшості з нас. Поводитися з ним треба максимально обережно. Інакше можна наразити себе і близьких на смертельну небезпеку.

Але що робити, якщо градусник усе ж таки розбився? Ранок у Великому Місті підготував покрокову інструкцію.

1. Виведіть дітей, вагітних, людей похилого віку і домашніх тварин із приміщення

Ртутні випари небезпечні для кожного з нас, але саме ці категорії можуть постраждати найбільше.

2. Охолодіть кімнату

3. Відкрийте одне вікно

Ваша задача – створити потік повітря, який зменшить концентрацію ртутних випарів та їхню токсичну дію.

4. Покладіть рештки термометру в банку з холодною водою

І щільно накрийте кришкою. Це не дасть ртуті випаровуватися.

5. Обережно зберіть ртуть

Вдягніть одяг, який не шкода буде викинути після прибирання. Обов’язково захистіть відкриті відкриті частини тіла: обличчя – маскою, змоченою в розчині соди; ноги – бахілами або поліетиленовими пакетами; руки – гумовими рукавичками.

Ретельно зберіть сріблясті кульки ртуті на цупкий лист паперу, підштовхуючи їх олівцем або в’язальною спицею (але не руками!) Перевірте навіть важкодоступні місця. Найдрібніші частинки треба акуратно зібрати за допомогою скотчу. Зібрану ртуть також покладіть до банки з водою.

У жодному разі не використовуйте для прибирання пилосос. Це лише сприятиме розпиленню дрібних часточок ртуті по всій кімнаті. Крім того, після цього пилосос також доведеться утилізувати, адже позбутися від ртутних забруднень у ньому майже неможливо.

6. Кожні 10-15 хвилин виходьте на вулицю подихати!

7. Ретельно обробіть усі поверхні в кімнаті розчином марганцівки

Для цього візьміть 10 грамів марганцівки на 5 літрів води.

8. Помийте підлогу

Для цього додайте у воду хлорку або відбілювач «Білизна».

9. Подбайте про себе

Після прибирання обов’язково прийміть душ, почистіть зуби та випийте кілька таблеток активованого вугілля. Пийте багато рідини – це допоможе організму швидше вивести отруйні речовини.

Якщо у вас або ваших близьких виникли симптомы отруєння ртуттю – негайно зверніться до лікаря.

10. Подзвоніть рятувальникам

Рятувальники перевірять концентрацію ртутних випарів у квартирі і за необхідності проведуть додаткову очистку. А також – заберуть рештки термометра, ртуть та всі забруднені речі на утилізацію.

Pexels

