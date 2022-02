Сім безкоштовних додатків для вивчення англійської мови

Ці безкоштовні додатки допоможуть тобі вивчити англійську.

Є пара вільних хвилин, поки їдеш в транспорті на роботу? То чому б не присвятити їх самоосвіті?

Ми підібрали для тебе кращі програми для вивчення англійської.

Лови сім безкоштовних додатків, які дозволять прокачати твій English.

Їхній плюс у тім, що вони підійдуть людям із різним рівнем знання англійської.

А рівень складності ти можеш вивчати самостійно, не кажучи вже про те, аби вивчати мову в зручному для тебе режимі та у вільний час.

Але для початку вибери хоча б одну програму, з якою ти працюватимеш щодня.

Один із секретів успіху цієї програми для вивчення англійської мови – ігрова форма навчання.

Адже, коли ти встановлюєш його собі на телефон, у тебе з’являється власний симпатяга-левеня, який жадає фрикадельок. А їх можна отримати тільки за умови проходження уроків.

Ще одна безумовна перевага платформи – наявність величезної кількості матеріалів. Тут і фільми, й книги, й пісні, а ще музичні та освітні відеоролики, з якими ти можеш працювати в процесі навчання.

Свого часу редакція Apple навіть назвала цей додаток найкращою новою платформою для вивчення англійської.

Він ідеально підходить для опанування англійських слів і розширення словникового запасу.

У його базі близько 40 тисяч слів і 330 уроків. Перші з них доступні безкоштовно, але далі вже треба платити.

Головні переваги програми – ти можеш працювати в офлайн-режимі та самостійно створювати уроки, обираючи в програмі необхідні завдання. Але останнє доступно тільки у платній версії.

ED Words – це додаток від онлайн-школи англійської мови Englishdom. Він допомагає запам’ятовувати нові слова та підходить як новачкам, так і користувачам з англійською вище середнього рівня.

Додаток простий і зрозумілий, є 350 готових тематичних наборів, а також можливість створювати свої набори й відстежувати прогрес.

Тут використовується аж чотири типи вправ на запам’ятовування, а ще так званий метод інтервальних повторень.

Також є гейміфікація: ти можеш змагатися з друзями, а якщо успішно вчиш слова, то отримуєш бонуси, які надають преміум-доступ до додатка.

Додаток для тих, у кого мало часу, але є велике бажання освоїти англійську мову.

Кожен день сервіс буде підбирати для тебе 10 нових іноземних слів, які треба буде вивчити, закріпивши знання нескладними тренуваннями.

Уже до кінця місяця твій словниковий запас поповниться мінімум 300 новими словами.

Додаток також запам’ятовує і враховує твої помилки в тестах, даючи потім можливість повторити та запам’ятати особливо важкі слова.

Цей сервіс заснований на науковій методиці, що дозволяє вивчати до 44 слів на годину.

Головна “зброя” додатка – мемчики.

Вони дозволять набагато краще запам’ятовувати матеріал, а різні ігрові режими тренуватимуть різні аспекти твоєї пам’яті: від візуального вивчення до повторення та закріплення.

Також в додатку доступні тисячі відео- та аудіозаписів носіїв мови, різні тести, аудіювання тощо. Ці курси можна навіть звантажити та вивчати офлайн.

Багато додатків для вивчення англійської мови часто використовують медіаконтент як один із найефективніших способів навчання.

FluentU – одна з кращих таких платформ. Для вивчення мови тут використовуються реальні відео: популярні ток-шоу, музичні кліпи та смішні рекламні ролики. А ще новини та цікаві діалоги.

Головна перевага програми в тому, що вона відстежує досліджувані тобою слова і рекомендує більше відео та завдань, де такі ж слова вживаються.

HelloTalk – це освітня платформа, де вчителями виступають носії мови з усього світу. Ти зможеш говорити з ними та обмінюватися текстовими повідомленнями.

Знайти співрозмовника тут можна за допомогою зручного пошуку по країні, місту чи іншими критеріями.

У ролі вчителя також можеш виступати й ти, навчаючи когось своєї рідної мови.

Крім коригування вимови, платформа також дає можливість виправляти граматичні та синтаксичні помилки.

Як-то кажуть, хто знає дві мови, має дві душі. Тож вперед, до нових горизонтів, друже, добий вже цей English.

Фото: Unsplash

