Твій ідеальний вид екстремального відпочинку – тест

Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — на який екстрим тобі слід наважитись.
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Скористайся тестом Ранку у Великому Місті, щоб визначити свій ідеальний екстремальний відпочинок.
Нагадаємо, раніше ми розповідали з чого і де почати знаймство з екстремальним відпочинком.
Фото: Pexels
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31.01.2022 13:38
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