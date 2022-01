Твій ідеальний вид екстремального відпочинку – тест

Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — на який екстрим тобі слід наважитись.

Закортіло адреналіну, але не знаєш, якого саме?

Якщо все й одразу не варіант, не слід виснажувати себе непростим вибором.

Неважливо — початківець ти чи вже досвідчений екстремал — ми знаємо, як тобі допомогти!

Скористайся тестом Ранку у Великому Місті, щоб визначити свій ідеальний екстремальний відпочинок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали з чого і де почати знаймство з екстремальним відпочинком.

Фото: Pexels

