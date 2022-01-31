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ICTV Ранок 31.01.2022 13:38
31.01.2022 13:38
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Твій ідеальний вид екстремального відпочинку – тест

Твій ідеальний вид екстремального відпочинку – тест

Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — на який екстрим тобі слід наважитись.

Закортіло адреналіну, але не знаєш, якого саме?

Якщо все й одразу не варіант, не слід виснажувати себе непростим вибором.

Неважливо — початківець ти чи вже досвідчений екстремал — ми знаємо, як тобі допомогти!

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Скористайся тестом Ранку у Великому Місті, щоб визначити свій ідеальний екстремальний відпочинок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали з чого і де почати знаймство з екстремальним відпочинком.

Фото: Pexels

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Теги: активний відпочинок, екстрим
31.01.2022 13:38



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