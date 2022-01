Любовний гороскоп на 2022 рік: що Блакитний Тигр обіцяє у стосунках різним знакам зодіаку

Рік Тигра вже настав. Що він обіцяє зміни знакам Зодіаку на любовному фронті? Розповідаємо.

Тож якщо якщо зараз ви самотні, або перебуваєте в складних стосунках — наступний рік принесе неочікуваний поворот долі.

Проте чого чекати від Тигра різним знакам зодіаку?

Ранок у Великому Місті зараз розповість, коли відбудеться зустріч з коханням всього життя і на які зміни варто чекати всім знакам.

Читайте наш гороскоп.

Астрологи прогнозують, що в Овнів рік буде насиченим і на любовному фронті зокрема.

У рік Тригра ви нарешті знайдете свою людину, з якою не захочете розлучатись.

Однак до цього насолоджуйтесь моментами щастя, ходіть на побачення, робіть шалені вчинки.

Рік подарує бкзліч знайомств і нових вражень.

Тельцям потрібно запастить силами та терпінням.

На цей знак очікують “гойдалки” в плані стосунків.

Сімейні пари, яки вистоять — зміцнять свої відносини так, що вже мало що зможе їх розлучити.

Якщо ви зараз самотні — не втрачайте надії, у 2022 році ви знайдете людину з якою захочете протистояти всім незгодам, міцно тримаючи за руку.

На Близнюків чекають відверті розмови і в першу чергу з собою.

Варто розібратись з власними почуттями і віднайти душевнипй баланс.

Астрологи радять спочатку самим розібратись з думками, а вже потім відкривати серце для людини.

Не піддавайтесь самообману і будьте чесними з собою та іншими.

У 2022 році Раки знайдуть нарешті кохання свого життя.

Для цього вам потрібно роззирнутись і подивитись на своє оточення, можливо, ви раніше не помічали когось.

Також не забувайте й про себе, адже Раки схильні до повної самовіддачі.

Не бійтесь відкриватись іншим людям.

У наступному році на Левів чекають зміни на особистому фронті.

Тім, хто вже заншов свою людину варто чекати на серйозний крок від партнера.

А от тим, хто ще в пошуку — варто ще трішки зачекати і не поспішати.

Не забувайте, що доля винагороджує тих, хто вміє чекати.

На Дів у році Блакитного Тигра чекають романтичні пригоди.

Не бійтесь нового і поринайте у вирій подій, адже хтозна, що чекє попереду.

Однак не варто переоцінювати людину і приписувати їй якості, якими вона не володіє.

Тож ризукуйте, закохуйтесь, але розум залишайте холодним.

Рік Тигра принесе Терезам знайомства.

Астрологи радять зореседитись на своєму внутрішньому “Я” і дізнатись чого ви хочете від життя.

До нових партнерів потрібно ставитись з обережністю і перш ніж переходити до серйозних кроків варто переконатись у його намірах.

Можливо, вам разом доведеться пройти крізь перешкоди, але стосункам це піде тільки на користь.

2022 рік у Скорпіонів буде різноманітним.

На вас чекають нові пригоди, які варто поринути з головою і не зважати на думку інших.

Астрологи пророкують, що вам вдасться знайти свою людину, яку не захочете відпускати.

Однак все-ж варто у круговороті подій її не пропустити.

Стрільцям варто брати справу в свої руки.

Тож якщо ви давно в стосунках і прагнете перейти на новий рівень — сміливо зважтесь на цей крок.

А самотнім Стрільцям потрібно перестати соромитись і брати ініціативу.

Час рішуче діяти!

Козерогам варто придивитись до оточення.

Можливо, у вашому колі присутня людина, яка хоче з вами побудувати серйозні і міцні взаємовідносини.

Для сімейних Козерогів настав час для відвертої розмови.

Варто дізнатись, чи ви з партнером йдете в одному напрямі і бачите життя одноково.

Рік Тигра видасться для Водоліїв інтенсивним у робочому плані.

Не все йтиме гладко, але цьому знаку зодіака невдовзі вийде розслабитися і отримувати задоволення.

У плані освіти, дітей та любові також все буде сприятливо.

Однак, варто задуматися про здоров’я, особливо якщо воно пов’язане зі способом життя.

Рибам слід приготуватись до насиченого року.

Варто брати ініціативу і не соромитись.

Астрологи прогнозують, що рік видасться багатим на знайомства.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі місця для святкування Нового року.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.