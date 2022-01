Українська кухня: 10 страв, які точно варто спробувати

Чим варто поласувати кожному українцю й гостю нашої Батьківщині?

Українська їжа може приємно вразити смакові рецептори навіть найвибагливіших гурманів.

Таким різноманіттям поживних і пісних страв може похизуватися далеко не кожна кухня народів світу.

На перший погляд, традиційні страви здаються складними в приготуванні, проте це зовсім не так!

Не полінуйтеся купити все необхідне й потішити себе й близьких вишуканими українськими смаколиками.

Дивіться в нашому матеріалі 10 найпопулярніших і найсмачніших страв.

Їх оспівують у своїх творах культові українські письменники, подають у дорогих ресторанах і на звичайних кухнях. Саме так, мова зараз піде про всіма улюблені вареники.

Здавалося б, чим може здивувати звичайне тісто з начинкою? Уся справа саме в наповненні.

Українці загортають в тісто картоплю, гриби, м’ясо, капусту, вишні, смородину, сир та ще купу різних інгредієнтів.

Готову страву можна посипати зеленою цибулею або шкварками із сала, щоб було ще смачніше.

Отож, забудьте про лінощі й мерщій приготуйте собі порцію вареничків, ви точно не пожалкуєте!

Ця колоритна страва перенесе вас на західну Україну, де б ви її не куштували.

Що ж це таке? Звичайна кукурудзяна крупа!

Увесь секрет полягає в тому, що її варять на вершках або сметані, а готову теплу кашу посипають бринзою й шкварками.

Ніжний вершковий смак у тандемі з кислуватим сиром подарують вам неймовірну насолоду.

У багатьох картопляні страви викликають асоціації з Білоруссю, а дарма.

Українська кухня має чудову страву з цього овочу, яку зможе приготувати кожен.

Головна їхня “родзинка” криється в начинці. Зазвичай українці додають до картопляного тіста гриби, м’ясо або інші овочі.

Приготування цього делікатесу займе мінімум часу, проте фантастичний смак принесе максимум задоволення, особливо якщо готову страву посипати зеленню й додати сметани.

Саме ця страва — візитівка міста Полтава.

Ці невеличкі кружечки з тіста неодмінно сподобаються навіть тим, хто слідкує за фігурою, адже для їхнього приготування використовують лиш кефір, борошно, яйця та приправи до свого смаку.

Якщо ви ще маєте сумніви що до того, чи варто вам спробувати цю страву, відкиньте їх.

Не дарма ж галушкам навіть звели цілий пам’ятник на Полтавщині!

Справжній король усіх новорічних і різдвяних застіль.

Желе з м’ясом неабияк смакує й у спеку!

Пікантності цьому делікатесу додають хрін або гірчиця, з якими його найчастіше подають.

Не уявляєте своє життя без м’яса й любите пікантний смак? Тоді ця страва неодмінно вам сподобається!

Готову страву можна подавати із зеленню, часничком, прянощами або навіть соєвим соусом.

Ну як же обійтися без царя всієї української кухні?

Мабуть, ніхто не готує борщ майстерніше й смачніше за українців.

Неперевершений смак, що огортає теплом і навіює спогади чогось рідного й домашнього, не може не сподобатися.

Українські господині вже давно навчилися робити й дієтичні, і жирні наваристі борщі, які задовольнять будь-кого.

Зазвичай цю страву подають зі сметаною й пампушками з часником..

Український аналог шоколадного фондану.

Вишукана ресторанна страва, що заслуговує навіть на мішленівську відзнаку.

Вершкове масло загортають у куряче філе й панірують у спеціальних сухарях із прянощами.

Такі котлети обов’язково слід подавати гарячими, адже саме тоді розтоплене масло буде витікати з котлети.

Від основних страв перейдемо до солоденького.

До речі, традиційні українські вергуни обсмажують виключно на салі.

Готову страву посипають цукровою пудрою й за бажанням поливають згущеним молоком.

Ну і на останок — напій, що смакує і взимку, і влітку.

Варять його із сушених яблук, груш та слив, а також для солодкуватого присмаку додають мед.

