Як навчитися ставити цілі так, щоб їх досягати?

Як правильно сформулювати цілі.

“Почну з понеділка, після Нового року, коли схудну, коли буде час…”

Такі фрази ми частенько собі говоримо, коли справа доходить до реалізації планів та обіцянок.

Однак щоразу щось заважає і ми ціль відкладаємо “на кращі часи”.

Тож Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, як правильно поставити ціль, щоб її досягнути.

Перш за все потрібно подумати над тим, що ви хочете.

Це має бути дійсна мета, яку прагнете реалізували.

Між цими точками проведіть лінію з іншими точками – це ваш шлях.

Потрібно ретельно продумати кроки, які приведуть вас до мети і записати їх.

А щоб не зійти зі шляху, краще встановити дедлайн і покарання за невиконання кроку, наприклад обмежити себе в тому, що любите.

Так, з’явиться стимул.

Перш ніж планувати щось глобальне, експерти радять тренуватися на цілях маленьких і приземлених – тих, яких можна досягти досить швидко.

Таким чином у вас сформується звичка з досягнень цілей.

До речі, оформити цілі можна у вигляді карти бажань.

Не завжди виходить просто зрозуміти, що саме потрібно.

Для цього потрібно чесно відповісти на запитання:

Так, ви звузите коло і план цілей стане яснішим.

Головне, написати чіткий план і його дотримуватись, незважаючи ні на що.

Фото: Рexels

