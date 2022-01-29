Як навчитися ставити цілі так, щоб їх досягати?

Як правильно сформулювати цілі.

“Почну з понеділка, після Нового року, коли схудну, коли буде час…”

Такі фрази ми частенько собі говоримо, коли справа доходить до реалізації планів та обіцянок.

Однак щоразу щось заважає і ми ціль відкладаємо “на кращі часи”.

Тож Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, як правильно поставити ціль, щоб її досягнути.

З чого почати

Перш за все потрібно подумати над тим, що ви хочете.

Це має бути дійсна мета, яку прагнете реалізували.

Зафіксуйте свої точку А і напишіть точку Х.

Між цими точками проведіть лінію з іншими точками – це ваш шлях.

Потрібно ретельно продумати кроки, які приведуть вас до мети і записати їх.

А щоб не зійти зі шляху, краще встановити дедлайн і покарання за невиконання кроку, наприклад обмежити себе в тому, що любите.

Так, з’явиться стимул.

Як правильно ставити цілі

Перш ніж планувати щось глобальне, експерти радять тренуватися на цілях маленьких і приземлених – тих, яких можна досягти досить швидко.

Таким чином у вас сформується звичка з досягнень цілей.

До речі, оформити цілі можна у вигляді карти бажань.

Як зрозуміти, чого хочете?

Не завжди виходить просто зрозуміти, що саме потрібно.

Для цього потрібно чесно відповісти на запитання:

Що я хочу зробити?

Що я хочу спробувати?

Чого я хочу навчитися?

Що я хочу змінити?

Так, ви звузите коло і план цілей стане яснішим.

Головне, написати чіткий план і його дотримуватись, незважаючи ні на що.

Нагадаємо, раніше ми говорили про те, як повірити в себе і реалізувати мрії.

Фото: Рexels

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