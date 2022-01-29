Як навчитися ставити цілі так, щоб їх досягати?

Як правильно сформулювати цілі.
“Почну з понеділка, після Нового року, коли схудну, коли буде час…”
Такі фрази ми частенько собі говоримо, коли справа доходить до реалізації планів та обіцянок.
Однак щоразу щось заважає і ми ціль відкладаємо “на кращі часи”.
Тож Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, як правильно поставити ціль, щоб її досягнути.
З чого почати
Перш за все потрібно подумати над тим, що ви хочете.
Це має бути дійсна мета, яку прагнете реалізували.
Зафіксуйте свої точку А і напишіть точку Х.
Між цими точками проведіть лінію з іншими точками – це ваш шлях.
Потрібно ретельно продумати кроки, які приведуть вас до мети і записати їх.
А щоб не зійти зі шляху, краще встановити дедлайн і покарання за невиконання кроку, наприклад обмежити себе в тому, що любите.
Так, з’явиться стимул.
Як правильно ставити цілі
Перш ніж планувати щось глобальне, експерти радять тренуватися на цілях маленьких і приземлених – тих, яких можна досягти досить швидко.
Таким чином у вас сформується звичка з досягнень цілей.
До речі, оформити цілі можна у вигляді карти бажань.Також по темі: Топ-100 речей мінімаліста: список необхідних предметів Як вивчити багато іноземних мов: поради поліглотів Як покращити дикцію: поради і вправи
Як зрозуміти, чого хочете?
Не завжди виходить просто зрозуміти, що саме потрібно.
Для цього потрібно чесно відповісти на запитання:
- Що я хочу зробити?
- Що я хочу спробувати?
- Чого я хочу навчитися?
- Що я хочу змінити?
Так, ви звузите коло і план цілей стане яснішим.
Головне, написати чіткий план і його дотримуватись, незважаючи ні на що.
Нагадаємо, раніше ми говорили про те, як повірити в себе і реалізувати мрії.
Фото: Рexels