Мигдальне, вівсяне, кокосове: як приготувати веганське молоко вдома

Як приготувати рослинне молоко вдома? Ранок у Великому Місті зібрав найкращі рецепти з відео.

Рослинне молоко набуває все більшої популярності. Його пропонують у кав`ярнях, воно регулярно «дивиться» на нас із полиць супермаркетів та зі стрічки Інстаграму.

Насправді, веганське молоко – не зовсім молоко. Скоріше, це витяжка з горіхів, круп та насіння. На вигляд і смак нагадує звичне нам коров`яче молоко, проте є рослинним продуктом і не містить лактози, яку не всі добре переносять. Саме тому цей напій так полюбили вегани, вегетаріанці та просто прихильники здорового харчування.

Власне, повністю заміняти звичайне молоко рослинним ми б не рекомендували. Проте ввести його до раціону як додаткове джерело корисних речовин – чудова ідея.

Ціни на цей продукт у магазинах – поки що кусаються. Втім, можна приготувати рослинне молоко вдома. Вийде смачно і бюджетно.

Інгредієнти:

Приготування:

P.S. За цим рецептом можна готувати молоко з будь-яких горіхів (грецьких, фундука, кеш`ю), а не тільки з мигдалю.

Смак: відрізняється ніжною консистенцією та вираженим ароматом мигдаля. Ідеальне для кави та смузі.

Користь: сприяє гострому зору, а також нормальній роботі серця і нирок. Відмінне джерело вітамінів Е та групи В, а також кальцію, магнію, фосфору.

Інгредієнти:

Приготування:

Смак: має нейтральний смак, тому добре підійде для омлетів, млинчиків та як основа для молочних каш.

Користь: цей низькокалорійний напій є чудовим антиоксидантом. Чистить судини від холестеринових бляшок та поповнює запас вітамінів групи В.

Багато хто вважає, що кокосове молоко – це прозора рідина, яка знаходиться всередині кокосу. Насправді це кокосова вода. А от молоко готується з м’якоті цього горіха.

Інгредієнти:

Приготування:

Смак: має тонкий вершковий смак із ніжним кокосовим ароматом. Відмінно підходить до кави та десертів.

Користь: Напій багатий на вітаміни, мікроелементи та поліненасичені жирні кислоти. Знижує рівень цукру, нормалізує гормональний фон і роботу ШКТ.

Рослинне молоко можна додавати його в каву. Крім того, можеш сміливо заміняти звичайне молоко веганським у випічці, смузі, кашах та омлетах.

Рослинне молоко можна тримати в холодильнику протягом 3 днів. Перед вживанням його бажано щоразу трішки збовтувати.

Нагадаємо, раніше ми вже детально розповідали про основні види, користь і шкоду рослинного молока.

