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ICTV Ранок 26.01.2022 11:20
26.01.2022 11:20
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Артем Пивоваров про дивні подарунки від фанів, продаж пісень та український шоубіз | ІНТЕРВ’Ю

Артем Пивоваров про дивні подарунки від фанів, продаж пісень та український шоубіз | ІНТЕРВ’Ю

“10 з 10”, — таку Артем Пивоваров оцінив себе як співак.

Про це український співак розповів в ексклюзивному інтерв’ю 33 за 3 програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко про те, скільки років знадобилось виконавцю, щоб почати заробляти музикою, Артем відповів:

— Приблизно 3 роки.

В цей час музикант отримував гроші за те, що писав пісні для інших артистів.

Ведуча поцікавилась, скільки коштувала найдорожча пісня, що автор продав, на що Пивоваров відповів:

— П’ятнадцять тисяч доларів. Це, поки, найбільша сума.

Виконавиць вважає, що головні відмінності українського шоубізнесу полягають у:

— Стиль виконання, подача. Вони дуже аутентичні. Одразу можна ідентифікувати, що це український артист.

Український співак розповів також і про найдивніший подарунок від фанатів.

— Це був кіт. Я віддав його сусідці.

Музикант зізнався, що у 2022 році поставив собі за мету бути більш наполегливим.

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Який гонорар був за перший концерт?

Яким лікарем міг би стати?

Чи ображається артист, якщо його не впізнають?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дала Аліна Паш.

Фото: pivovarovmusic

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Теги: 33 за 3, Артем Пивоваров, Олександра Кучеренко
26.01.2022 11:20



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