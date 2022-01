Артем Пивоваров про дивні подарунки від фанів, продаж пісень та український шоубіз | ІНТЕРВ’Ю

“10 з 10”, — таку Артем Пивоваров оцінив себе як співак.

Про це український співак розповів в ексклюзивному інтерв’ю 33 за 3 програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко про те, скільки років знадобилось виконавцю, щоб почати заробляти музикою, Артем відповів:

В цей час музикант отримував гроші за те, що писав пісні для інших артистів.

Ведуча поцікавилась, скільки коштувала найдорожча пісня, що автор продав, на що Пивоваров відповів:

Виконавиць вважає, що головні відмінності українського шоубізнесу полягають у:

Український співак розповів також і про найдивніший подарунок від фанатів.

Музикант зізнався, що у 2022 році поставив собі за мету бути більш наполегливим.

Який гонорар був за перший концерт?

Яким лікарем міг би стати?

Чи ображається артист, якщо його не впізнають?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

