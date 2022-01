Не гірше, ніж у твоїй улюбленій кав’ярні. Як приготувати капучино без кавомашини

Смачне капучино в домашніх умовах: простий рецепт.

“Капучино — це закоханість. Спочатку терпко, потім солодко і легко…”, — писала Макс Фрай.

Ось чому напій полонив серця мільйонів людей по всій планеті — він поєднує у собі терпке та солодке, міцну каву і ніжну піну.

Але іноді забігти до своєї улюбленої кав’ярні буває неможливо — чи то через брак часу, чи через черговий локдаун.

До того ж, приготувати капучино самостійно — це в рази економніша ідея!

Ранок у Великому Місті зараз розповість, як правильно це зробити без кавомашини.

Основа для будь-якого капучино — це міцне еспрессо.

Його можна приготувати у гейзерній кавоварці, проте найкращий результат подарує турка (чи як її ще називають – джезві).

Процес заварювання кави в турці не потребує якихось особливих навиків.

Та все ж варто скористатись маленькими лайфхаками, щоб кава вийшла неперевершеною з першого разу.

Хіба можна уявити капучинно без густої і ніжної, немов хмаринка, піни?

Для того, щоб отримати таку, тобі знадобиться молоко жирністю не менше 3,2%.

Збивати молоко можна вручну, що неабияк втомить тебе і змусить твою каву охолонути. Або ж обрати один із трьох способів нище:

1. Блендер

2. Міні-капучинатор

Цей електроприлад стане хорошою інвестицією для тих, хто серйозно налаштований зміцнювати свої стосунки із капучино.

Його ціна варіюється між 50-120 гривень, тому не сильно “вдарить” по бюджету.

Капучинатор є по суті міні-блендером із круглою насадкою у вигляді спіралі, тож працювати з ним потрібно так само, як у попередній інструкції.

3. Френч-прес

Зробити капучино в домашніх умовах можна навіть за допомогою френч-преса.

Зазвичай достатньо 2-3 хвилин таких маніпуляцій із френч-пресом, щоб отримати якісну піну для капучино.

А тепер до одного з найбільш приємних і відповідальних моментів.

До чого тут відповідальність? Бо, якщо неправильно змішати два складники, вийде просто кава з молоком, а не капучино.

Отже:

Ну, все, тепер ти майже професійний бариста! Насолоджуйся своїм капучино і ділися цим простим рецептом з друзями та рідними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно заварювати різні види чаю.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.