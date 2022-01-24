Не гірше, ніж у твоїй улюбленій кав’ярні. Як приготувати капучино без кавомашини

Смачне капучино в домашніх умовах: простий рецепт.
“Капучино — це закоханість. Спочатку терпко, потім солодко і легко…”, — писала Макс Фрай.
Ось чому напій полонив серця мільйонів людей по всій планеті — він поєднує у собі терпке та солодке, міцну каву і ніжну піну.
Але іноді забігти до своєї улюбленої кав’ярні буває неможливо — чи то через брак часу, чи через черговий локдаун.
До того ж, приготувати капучино самостійно — це в рази економніша ідея!
Ранок у Великому Місті зараз розповість, як правильно це зробити без кавомашини.
Як приготувати капучино без кавомашини
Етап перший — кава
Основа для будь-якого капучино — це міцне еспрессо.
Його можна приготувати у гейзерній кавоварці, проте найкращий результат подарує турка (чи як її ще називають – джезві).
Процес заварювання кави в турці не потребує якихось особливих навиків.
Та все ж варто скористатись маленькими лайфхаками, щоб кава вийшла неперевершеною з першого разу.
- Насип у прогріту турку 2 ч.л. меленої кави;
- Залий каву водою (щоб отримати не надто міцний напій, можна взяти 100 мл води; любителям міцної кави — достатньо буде 50-60 мл);
- Каву потрібно готувати на маленькому вогні;
- Коли підніметься шапка з піни, потрібно зняти турку з вогню на хвилину-дві, потім, коли піна трохи осяде, знову поставити на плиту;
- Повторити 2-3 рази – так кава не закипить, але по-максимуму віддасть аромат і смак.
Етап другий — піна
Хіба можна уявити капучинно без густої і ніжної, немов хмаринка, піни?
Для того, щоб отримати таку, тобі знадобиться молоко жирністю не менше 3,2%.
Збивати молоко можна вручну, що неабияк втомить тебе і змусить твою каву охолонути. Або ж обрати один із трьох способів нище:
1. Блендер
- Для початку потрібно підідгріти молоко до 70-90 градусів;
- Залити молоко у ємність, слідкуюючи, щоб воно займало не менше 2/3 посудини;
- Ретельно збивати молоко заглибним блендером з насадкою-міксером, увімкнувши максимальну швидкість.
2. Міні-капучинатор
Цей електроприлад стане хорошою інвестицією для тих, хто серйозно налаштований зміцнювати свої стосунки із капучино.
Його ціна варіюється між 50-120 гривень, тому не сильно “вдарить” по бюджету.
Капучинатор є по суті міні-блендером із круглою насадкою у вигляді спіралі, тож працювати з ним потрібно так само, як у попередній інструкції.
Варто збивати тепле молоко доти, доки воно не перетвориться у пишну піну з бульбашками.
3. Френч-прес
Зробити капучино в домашніх умовах можна навіть за допомогою френч-преса.
- Для цього слід налити тепле молоко у колбу приблизно на 1/3 об’єму;
- Швидко рухай фільтром вгору-вниз, аж поки молоко не перетвориться в піну;
Зазвичай достатньо 2-3 хвилин таких маніпуляцій із френч-пресом, щоб отримати якісну піну для капучино.
Етап третій — змішування
А тепер до одного з найбільш приємних і відповідальних моментів.
До чого тут відповідальність? Бо, якщо неправильно змішати два складники, вийде просто кава з молоком, а не капучино.
Отже:
- обережно вилий збите молоко в чашку з кавою;
- намагайся, щоб цівка молока потрапляла у центр чашки;
- решту молочної піни, яка залишиться на дні ємкості для збивання, слід викласти ложкою.
Так у чашці має бути рівне співвідношення трьох компонентів — еспрессо, гаряче молоко і піна (1:1:1).
Ну, все, тепер ти майже професійний бариста! Насолоджуйся своїм капучино і ділися цим простим рецептом з друзями та рідними.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно заварювати різні види чаю.
Фото: Unsplash