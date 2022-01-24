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ICTV Ранок 24.01.2022 10:30
24.01.2022 10:30
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Не гірше, ніж у твоїй улюбленій кав’ярні. Як приготувати капучино без кавомашини

Не гірше, ніж у твоїй улюбленій кав’ярні. Як приготувати капучино без кавомашини

Смачне капучино в домашніх умовах: простий рецепт.

“Капучино — це закоханість. Спочатку терпко, потім солодко і легко…”, — писала Макс Фрай.

Ось чому напій полонив серця мільйонів людей по всій планеті — він поєднує у собі терпке та солодке, міцну каву і ніжну піну.

Але іноді забігти до своєї улюбленої кав’ярні буває неможливо — чи то через брак часу, чи через черговий локдаун.

До того ж, приготувати капучино самостійно — це в рази економніша ідея!

Ранок у Великому Місті зараз розповість, як правильно це зробити без кавомашини.

Як приготувати капучино без кавомашини

Етап перший — кава 

Основа для будь-якого капучино — це міцне еспрессо.

Його можна приготувати у гейзерній кавоварці, проте найкращий результат подарує турка (чи як її ще називають – джезві).

Процес заварювання кави в турці не потребує якихось особливих навиків.

турка фото

Та все ж варто скористатись маленькими лайфхаками, щоб кава вийшла неперевершеною з першого разу.

  1. Насип у прогріту турку 2 ч.л. меленої кави;
  2. Залий каву водою (щоб отримати не надто міцний напій, можна взяти 100 мл води; любителям міцної кави — достатньо буде 50-60 мл);
  3. Каву потрібно готувати на маленькому вогні;
  4. Коли підніметься шапка з піни, потрібно зняти турку з вогню на хвилину-дві, потім, коли піна трохи осяде, знову поставити на плиту;
  5. Повторити 2-3 рази – так кава не закипить, але по-максимуму віддасть аромат і смак.

Етап другий — піна

Хіба можна уявити капучинно без густої і ніжної, немов хмаринка, піни?

Для того, щоб отримати таку, тобі знадобиться молоко жирністю не менше 3,2%.

Збивати молоко можна вручну, що неабияк втомить тебе і змусить твою каву охолонути. Або ж обрати один із трьох способів нище:

1. Блендер

  • Для початку потрібно підідгріти молоко до 70-90 градусів;
  • Залити молоко у ємність, слідкуюючи, щоб воно займало не менше 2/3 посудини;
  • Ретельно збивати молоко заглибним блендером з насадкою-міксером, увімкнувши максимальну швидкість.
Також по темі: Що їсти на сніданок, щоб схуднути: список продуктів Випити кави і не отруїтися. Як вибрати якісний напій Не лише кава: чому важливо повноцінно снідати

2. Міні-капучинатор

Цей електроприлад стане хорошою інвестицією для тих, хто серйозно налаштований зміцнювати свої стосунки із капучино.

Його ціна варіюється між 50-120 гривень, тому не сильно “вдарить” по бюджету.

Капучинатор є по суті міні-блендером із круглою насадкою у вигляді спіралі, тож працювати з ним потрібно так само, як у попередній інструкції.

Варто збивати тепле молоко доти, доки воно не перетвориться у пишну піну з бульбашками.

кава фото

3. Френч-прес

Зробити капучино в домашніх умовах можна навіть за допомогою френч-преса.

  • Для цього слід налити тепле молоко у колбу приблизно на 1/3 об’єму;
  • Швидко рухай фільтром вгору-вниз, аж поки молоко не перетвориться в піну;

Зазвичай достатньо 2-3 хвилин таких маніпуляцій із френч-пресом, щоб отримати якісну піну для капучино.

Етап третій — змішування 

А тепер до одного з найбільш приємних і відповідальних моментів.

До чого тут відповідальність? Бо, якщо неправильно змішати два складники, вийде просто кава з молоком, а не капучино.

капучино фото

Отже:

  • обережно вилий збите молоко в чашку з кавою;
  • намагайся, щоб цівка молока потрапляла у центр чашки;
  • решту молочної піни, яка залишиться на дні ємкості для збивання, слід викласти ложкою.

Так у чашці має бути рівне співвідношення трьох компонентів — еспрессо, гаряче молоко і піна (1:1:1).

Ну, все, тепер ти майже професійний бариста! Насолоджуйся своїм капучино і ділися цим простим рецептом з друзями та рідними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно заварювати різні види чаю.

Фото: Unsplash

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Теги: кава, поради, рецепти
24.01.2022 10:30



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