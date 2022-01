Завжди має неперевершений вигляд. Секрети краси Сандри Буллок

Секрети краси Сандри Буллок. Як кіноактриса доглядає за собою.

57-річна зірка Голлівуду вражає шанувальників своїм виглядом. Сандрі можна дати максимум 30 років!

Харизматична акторка, продюсерка, лауреатка найпрестижнішої премії Оскар, бізнесвумен, телеведуча.

Здається, що Буллок має кілька додаткових годин у добі, адже інше пояснення того, як їй вдається встигати поєднувати стільки діяльностей важко знайти.

Як акторці вдається мати такий неперевершений вигляд, не зважаючи на шалений темп життя? Зараз розкажемо!

Після одного погляду на Сандру може здатися, що зірка завжди правильно харчується, або взагалі не покидає спортзал, проте це не зовсім так.

Головний секрет стрункості кіноакторки полягає в тому, що вона не відмовляє собі в їжі, а їсть дуже повільно маленькими порціями протягом дня.

Таким чином, Буллок втамовує голод і не дає цьому дискомфортному почуттю з’являтися знову й знову.

З тренуваннями красуня з Голлівуду також обережна: вона просто міксує кілька видів спорту: аеробіку, пілатес, йогу, а також силові вправи, що допомагають тримати м’язи в тонусі.

Перше, що спадає на думку, коли хтось згадує про Сандру Буллок — її блискуче й довге волосся. Секрет догляду за ним досить простий — акторка не радить мити голову зі спеціальними засобами частіше, ніж раз на три дні.

Такий метод дійсно має спрацювати, адже сучасні шампуні, на жаль, містять чимало парабенів, що підсушують шкіру голови й виснажують волосся.

У перерві між миттям голови шампунями зірка радить просто промивати волосся теплою водою, аби прибрати зайвий жирний блиск.

Чимало зірок Голлівуду намагаються покращити свій зовнішній вигляд численними ін’єкціями краси. Сандра ж обрала набагато легший і природніший шлях.

Вона робить свої губи об’ємнішими просто за допомогою безбарвного або ж світлого блиску, який контрастує з її темним макіяжем.

Така хитрість дозволяє візуально збільшити й виділити вуста без ботоксу й гіалуронової кислоти.

Іноді нам здається, що всі акторки витрачають години на повсякденний макіяж, що приховає всі їхні недоліки, але це не завжди так.

Буллок майже завжди з’являється на публіці із легким макіяжем, що не робить із неї іншу людину, а лиш підкреслює принади її зовнішності.

Сандра не використовує занадто яскраві відтінки тіней та помади. Її головна зброя — натуральність і природність.

Фото: Sandra Bullock

Олександра Лоскот

