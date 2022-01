Водохреща, Богоявлення, Йордан: історія та традиції свята

Водохреща 2022: коли і як українці відсвяткують одне з головних християнських свят.

От і підійшли до завершення довгоочікувані зимові свята.

Та перш, ніж розберемо ялинки й увімкнемо режим “вже хочу весни”, маємо ще одне веселе святкування.

Богоявлення, Хрещення або Йордан щорічно відзначається православними та греко-католиками 19 січня і завершує різдвяно-новорічний цикл.

Чим воно особливе, що можна й не можна робити на Водохреща та які українські традиції ми з року в рік виконуємо цього дня — Ранок у Великому Місті про все розповість нижче.

За християнськими віруваннями, саме в цей день Іван Предтеча охрестив Ісуса в річці Йордані.

Згідно з Біблією, під час хрещення на Ісуса у вигляді голуба зійшов Святий Дух і пролунав голос Отця.

Через те, що Господь об’явив себе у Святій Трійці, свято і називається Богоявленням.

Напередодні свята українці традиційно зустрічають другий Святвечір.

Впродовж 18 січня віряни тримають піст та нічого не їдять.

За стіл сідають лише після появи першої зірки на небі, аби із найріднішими розділити 12 пісних страв.

Все те ж, що і 6 січня.

Проте сьогодні замість колядок, лунатимуть щедрівки.

А привітання “Христос рождається” замінять на “Христос хрещається”, відповідати на яке потрібно: “На річці, на Йордані!”

Вода є головним символом Водохреща.

Вважається, що 19 січня вона має особливу силу зцілення.

Тому на Богоявлення у всіх храмах, окрім святкової молитви, проводять освячення води.

Віруючі зберігають її впродовж усього року на випадок хвороби.

Вражає той факт, що вона не псується до наступного святкування.

За тиждень до свята у кризі замерзлих водойм вирізається ополонка у формі хреста.

А 19 січня її освячує священик.

Згідно з релігійними переконаннями, така вода очищує від гріхів та заряджає здоров’ям на увесь наступний рік.

Тому вірні християни здійснюють традиційні купання за будь-якої погоди, навіть у найлютіші морози.

А ти б наважився(-лась) й собі застрибнути в ополонку?

До речі, до цьго потрібно ретельно готуватись, пройшовши через усі правила загартування.

Як і кожне релігійне свято, Водохреща несе із собою певні вимоги до вірних християн.

У цей день, не можна:

Як і в будь-яке інше свято, 19 січня заборонено прибирати, в’язати, шити чи виконувати будь-яку іншу домашню роботу.

