Зі Старим Новим роком! Привітання у прозі, віршах та картинках

Найкращі привітання із Старим Новим Роком 2021 українською мовою у віршах, прозі та картинках шукай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

14 січня маємо ще одну можливість гарно посвяткувати.

У цей день українці відзначають Новий рік за старим стилем, тому й свято одержало таку заплутану назву — Старий Новий рік.

Святкова дата пов’язана з розбіжністю Юліанського та Григоріанського календаря. При переході на новий стиль, православна церква відмовилася від нововведень і продовжила відзначати свята за старим звичаєм.

Ранок у Великому Місті вирішив поділитись найкращими привітаннями до, як його ще називають, Василевого дня.

Тож обирай, що тобі більше до смаку, та вітай із цим світлим зимовим святом рідних, друзів і колег.

Старий Новий рік сьогодні,

Привітання вам мої,

Хай в здоров’ї, розумінні,

Радісні проходять дні.

В день чарівний цей січневий

Миру я бажаю вам,

Вірить в добрі лиш прикмети,

Мрії шепотіть зіркам.

Хай достаток буде в хаті,

Почуття зігріє серце,

Сповнене життя хай буде

Особливим, світлим сенсом.

***

Лиш український наш рід

Знає Старий Новий рік!

Знову стіл ми накриваєм

І гостей усіх скликаєм.

Не втомились випивати –

Будем знову святкувати!

А мороз на вулиці – ух!

Живи й міцній український дух!

Зі Старим Новим Роком!

***

Іще одне прийшло зимове свято —

Постукав в двері Новий рік Старий!

Бажаю вам здоров’я й силу мати

Його стрічати ще багато літ.

Хай в домі буде мир, любов, достаток,

Хай сміх лунає в стінах кожний день,

Із друзями, сім’єю святкувати

І заспівати радісних пісень.



***

Старий Новий рік для тих,

Хто відсвяткувать не встиг.

Новий рік якщо проспав,

І салат не скуштував,

Ти сьогодні наливай,

Про харчі не забувай,

Наминай все, їж і пий,

Лише посуд ти не бий!

А танцюй і веселись,

І сьогодні не журись!

Зі Старим Новим роком! Хай він стане для вас та вашої сім’ї щасливим. Хай сумні думки та образи залишаться у минулому. Бажаю, щоб 2021 рік дав можливість для розвитку та нових звершень та виділив час на міцні обійми із близькими!

***

Старий Новий рік – це час, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити своє серце для чогось нового! Нехай 2021 рік буде легким, яскравим і приємним, сповненим новими подіями і враженнями! Зі святом!

***

Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай старими, але незабутніми стануть добрі моменти минулого, нехай в новому році збільшаться минулі успіхи і нехай буде, з ким розділити щастя і радість душі!

***

Вітаю зі Старим Новим роком та хочу побажати – залишити весь сум ву 2020, а в новий рік взяти із собою велику вдачу та спрагу до перемоги. Нехай щастить у 2021, нехай вдається все, нехай трапляються справжні дива!

***

Вітаю зі старим Новим роком. Бажаю усі невдачі залишити у минулому, бажаю з новими надіями, яскравими мріями, добрими помислами увійти в новий рік.

Я – новорічна смска, яка прийшла із запізненням на 2 тижні, але від цього не втратила в актуальності, адже сьогодні – Старий Новий рік! Зі святом!

***

Хай днів різдвяно-новорічних

Не змарновано буде й секунди!

І щастя вогні, розпалені в січні,

Хай горять до наступного грудня!

***

У старий Новий рік прийміть найтепліші побажання від нас. Бажаємо вам успіхів, кар’єрних звершень і любові. Нехай ваші цілі досягаються.

***

Привітати хочу вас

З Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

***

Вітаю зі старим Новим роком. Від душі бажаю всіх благ, гармонії і процвітання. Нехай цей рік принесе вам лише хороші моменти.

Фото: Unsplash

