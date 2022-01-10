Старий Новий рік – що це за свято? Походження і традиції

Старий Новий рік святкується в ніч з 13 на 14 січня.

Його візначають за юліанським (старим) календарем.

Цьогоріч це п’ятниця.

Також на цю дату припадає Щедрий вечір.

Ранок у Великому Місті розкаже все про історію свята та традиції.

Історія Старого Нового року

На початку XX століття світ запровадив зміну календаря.

До того більшість країн жили за Гриоріанським календарем.

У 1918 році в багатьох країнах світу відбувся перехід на більш досконалий юліанський календар, який відрізняється від григоріанського рівно на 13 днів.

Таким чином, 1 січня за новим стилем стали відзначати на 13 днів раніше.

Тому в Україні часто говорять, що Старий Новий рік 13 січня — це Новий рік за “старим стилем”.

Православна церква відмовилась переходити зі старого (юліанського) на новий (григоріанський) календар.

Тому всі новорічно-різдвяні свята ми продовжуємо святкувати ще за традиціями предків.

Традиції та звичаї Старого Нового року

Святковий стіл

13 січня, в переддень Старого Нового року, традиційно вся родина збирається на Щедрий вечір.

Господині готуються заздалегідь і готують щедру на страви стіл.

Особливою популярністю користуються м’ясні страви та вареники.

Як і на Святвечір головною стравою залишається кутя.

Однак, має відмінність.

Кутя має бути щедрою: з додаванням молока, вершкового масла чи смальцю.

Родина

За святковий стіл збирається вся родина.

Принято одягати нове та чисте вбрання.

За традицією потрібно було попросити вибачення у кожного, кого ви могли образити минулого року.

Також за столом співали пісень і по-всякому веселилися.

Традиції

Після святкової вечері дівчата збиралися групами і ворожили на нареченого та долю.

Також в переддень Старого Нового року молодь ходять по домівках та співають обрядові пісні.

Щедрівки всі вивчали заздалегідь, крім них, могли розіграти невеличкі вистави.

Що не можна робити на Старий Новий Рік

Окрім традицій, яких потрібно дотримуватись, існують заброни, зокрема:

не заведено виносити сміття

не давати або брати що-небудь у борг

дівчатам заборонялося посівати — вважалося, що першими в хату повинні зайти представники чоловічої статі, а тому посівали тільки хлопчики

не можна сваритися, лаятися, лихословити

не можна одягати старий, брудний і темний одяг

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почати життя з Нового року.

Фото: Unsplash

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