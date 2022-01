Старий Новий рік – що це за свято? Походження і традиції

Старий Новий рік святкується в ніч з 13 на 14 січня.

Його візначають за юліанським (старим) календарем.

Цьогоріч це п’ятниця.

Також на цю дату припадає Щедрий вечір.

На початку XX століття світ запровадив зміну календаря.

До того більшість країн жили за Гриоріанським календарем.

У 1918 році в багатьох країнах світу відбувся перехід на більш досконалий юліанський календар, який відрізняється від григоріанського рівно на 13 днів.

Таким чином, 1 січня за новим стилем стали відзначати на 13 днів раніше.

Тому в Україні часто говорять, що Старий Новий рік 13 січня — це Новий рік за “старим стилем”.

Тому всі новорічно-різдвяні свята ми продовжуємо святкувати ще за традиціями предків.

13 січня, в переддень Старого Нового року, традиційно вся родина збирається на Щедрий вечір.

Господині готуються заздалегідь і готують щедру на страви стіл.

Особливою популярністю користуються м’ясні страви та вареники.

Однак, має відмінність.

Кутя має бути щедрою: з додаванням молока, вершкового масла чи смальцю.

За святковий стіл збирається вся родина.

За традицією потрібно було попросити вибачення у кожного, кого ви могли образити минулого року.

Також за столом співали пісень і по-всякому веселилися.

Після святкової вечері дівчата збиралися групами і ворожили на нареченого та долю.

Також в переддень Старого Нового року молодь ходять по домівках та співають обрядові пісні.

Щедрівки всі вивчали заздалегідь, крім них, могли розіграти невеличкі вистави.

Окрім традицій, яких потрібно дотримуватись, існують заброни, зокрема:

