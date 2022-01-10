Оригінальні привітання з Днем народження: вірші, проза та листівки

Що побажати на День народження? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі привітання українською мовою у віршах і прозі, а також короткі смс привітання та листівки.
Обирай, що тобі більше до смаку, та вітай рідних, друзів і колег.
Привітання з Днем народження українською мовою
Привітання з Днем народження у віршах
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
Господь дарує довгих-довгих літ!
***
Бажаю тобі фантастичного щастя,
Безкрайнього моря чудових подій.
Хай все, що бажаєшь, швидесенько вдасться,
А також цікавого втілення мрій.
Хай зорями радість тебе осипає,
Природа здоров’ям наділить міцним.
Тебе з днем народження я привітаю.
Хай щіра любов завітає в твій дім!
***
В день народження чудовий
Побажаю вам добра,
У роботі — перспективи,
В колі рідних — лиш тепла.
Хай в душі вирують бурі
Тільки від кохання.
Хай почуті будуть небом
Всі ваші прохання.
Будуть сили і бажання
Вам за зіркою йти.
Побажаю також щастя,
Миру, ласки, доброти.
***
Нехай сміється сонечко
У твоє віконечко
І його промінчики звеселять тебе!
З днем народження вітаю,
Від душі тобі бажаю,
Щоб життя було яскраве,
Світле, добре і цікаве.
***
Я щиро з днем народження вітаю
Тебе в цей світлий і святковий день!
Сміється сонце й небеса сіяють,
А вітерець співа тобі пісень.
Нехай тебе заколисають зорі,
А рано-вранці збудить пташок спів,
Хай щастя буде — як краплин у морі,
А радості — як в полі колосків!
Привітання з Днем народження в прозі
Не буду бажати нічого хорошого, тільки найкращого: успіхів у справах, здоров’я в сім’ї, серця, сповненого любові, очей, що світяться від щастя, нових відкриттів, найяскравіших емоцій. Нехай все твоє життя буде суцільним святом!
***
В радісний і світлий день народження хочу побажати щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення! Хай кожен день повниться веселим і милим відчуттям, гарним настроєм, задушевними зустрічами і плідною працею! Щастя і радощів у домівку, здоров’я і благополуччя родині, натхнення і творчості для душі! Хай сонце заглядає у вікна, а щастя — в серце!
***
З Днем народження! Вітати хороших людей завжди приємно, а таку чудову людину, як Ти, – вдвічі приємніше. Я щиро бажаю, щоб у Тебе завжди було всього вдосталь: посмішок, сонячних днів, вдалих ситуацій, успіху, захоплення, любові, привітань, підримки, вірних друзів, геніальних ідей, цікавих занять, почуттів та емоцій, сили, хоробрості… Але головне, щоб у потрібну хвилину в Тебе завжди було те, що Тобі потрібно.
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З Днем народження! Нехай кожен день приносить радість, усмішки і подарунки, нехай всі мрії здійснюються, а плани реалізуються, нехай вас оточують тільки щирі люди, віддані друзі, і нехай не буде місця для зневіри і печалей!
***
Щиро вітаю тебе! Бажаю завжди знаходитися у потрібному місці та у потрібний час, бажаю залишатися наодинці зі своїми думками, коли тобі це потрібно, бажаю вдало, весело та яскраво проживати кожну мить свого щасливого життя.
Короткі привітання з Днем народження СМС
А я тобі бажаю
Якщо сонця – то променистого,
Якщо неба – то ясного та чистого
Якщо здоров’я – то міцного,
А якщо кохання – то взаємного!
***
Бажаю, щоб з кожним сходом сонця ще одна задумана Тобою мрія здійснювалася. І нехай нескінченним буде запас бажань, але кожне з них – заповітним.
***
Бажаю радісних світанків,
Щасливих і веселих днів!
Бажаю квітів, поцілунків
І теплих гарних вечорів!
***
Удачі, натхнення й духовного росту,
Хай буде в житті усе легко та просто!
Привітання з Днем народження мамі
Привітання з Днем народження мамі
Люба матуся, тебе я вітаю!
Усього найкращого в світі бажаю.
Була щоб здорова, завжди посміхалась,
Щоб сонечко зранку з тобою віталось.
Бажаю тобі безліч посмішок щирих,
Вечорів романтичних, світанків щасливих.
Бажаю натхнення, в роботі наснаги,
Від рідних і друзів побільше уваги.
Бажаю тобі, щоб збулись твої мрії,
В годину тривожну бажаю надії.
Хай буде життя твоє щастям оздоблене,
Вітаю, матуся, тебе з днем народження!Також по темі: Привітання з Днем народження для мами: вірші, проза, картинки Оригінальні привітання з ювілеєм: вірші, проза та листівки Теплі та оригінальні: привітання з Днем народження у прозі
***
Моя найкраща в світі мамо,
Вітаю щиро я тебе.
Хай день народження прекрасний
Тобі лиш щастя принесе.
За поміч дякую, кохана,
Твою підтримку, доброту.
Я довгих літ, чарівна мамо,
У Бога лиш тобі прошу.
***
Любій мамі привітання
І найкращі побажання!
Хай здоров’я лиш зміцніє,
Хай завжди душа радіє!
Хай щасливим серце буде,
Поруч будуть добрі люди.
Хай достаток буде в домі
І не буде місця втомі!
Привітання з Днем народження чоловіку
Сьогодні – найкращий в році день, бо на світ з’явився ти – найдорожча для мене людина! Я щаслива, що зустріла тебе серед мільярдів інших жителів Землі. Дякую долі за шанс провести це життя саме з тобою. Коханий, бажаю тобі міцного здоров’я та вірних друзів поруч. А я завжди буду з тобою і допоможу втілити всі мрії! Цілую!
***
Я тебе кохаю всім серцем і душею, мій рідний і дорогий чоловік! В День народження бажаю просто небувалих успіхів у нелегкій праці! Хай не буде форс-мажорів, а завжди все іде спокійно, зважено і прибуток перевищує твої найкращі побажання! Хай збудуться мрії — веселі, щасливі і добрі! Хай наша сім’я буде великою і щасливою, а ти — найкращим чоловіком і батьком, а також уважним і люблячим сином! Хай наш дім буде наповненим сміхом і радістю! Будь завжди здоровий, міцний та бадьорий!
Привітання з Днем народження коханій дівчині чи дружині
Я б хотів зібрати в один букет всі квіти світу, щоб кинути їх сьогодні до твоїх ніг. Для мене завжди свято, коли ти поруч. З Днем народження, кохана!
***
Дорога моя, найрідніша, кохана і найгарніша дружинонька! Поздоровляю сердечно з днем народження! Бажаю, щоб ти була завжди щаслива — зі мною, з нашими дітьми, на роботі і на відпочинку! Щоб твоє миле обличчя світилося радістю і добротою! Нехай твої мрії збуваються, коли ти ще не встигла їх загадати, нехай все буде гаразд, мирно, ясно і тепло! Щоб ти ніколи не сумувала і не втомлялася, щоб була така ж гарна і найкоханіша, і найщасливіша в світі!
***
Моя найкраща, рідна, мила,
Вітаю, квіточка моя!
Завжди для мене будь вродлива
Й лишайся завжди молода.
Хай буде на твоїм обличчі
Лиш усмішка і позитив.
Без тебе важко і незвично…
Як добре, що тебе зустрів!
Привітання з Днем народження подрузі
Найвродливіша, найдобріша, найрозумніша, найкреативніша – ТИ! І у цей день, твій день народження, усі вітання для тебе, усі побажання для тебе. Нехай усі заповітні мрії – здійснюються, серце – палко кохає, гаманець – наповнюється, дім – буде затишним, друзі – веселими та вірними. Ти на це заслуговуєш!
***
Персик мій, найкраща моя подружко, бажаю з кожним днем ставати все соковитішою та більш наливною, все смачнішою й апетитнішою. Вітаю!
Картинки і листівки з Днем народження
Нагадаємо, раніше ми публікували добірку гарних слів для коханої дівчини.
Фото: Pexels