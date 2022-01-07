Секрет ідеальних стосунків: 7 звичок щасливих пар

Яких звичок дотримуються щасливі пари.
Бувало так, що ви задивлялись на закохану пару вже достатньо дорослих людей і про себе питали, як же їм вдалось залишитись щасливими у такому віці.
Такі закохані напевно знають секрет ідеальних відносин.
Ранок у Великому Місті зібрав добірку звичок щасливих пар.
Топ-7 звичок щасливих пар
Фліртуйте
Флірт – це чудово.
Ви завжди повинні фліртувати один з одним протягом ваших відносин.
Це допоможе зберегти пристрасть.
Проводьте якомога більше часу разом
Час – це найцінніша річ, яку ми могли б дати іншій людині.
Так, у вас є свої життя, але вся суть любові полягає в тому, щоб об’єднатися.
І вам варто проводити час один з одним незалежно від того, наскільки ви зайняті.
Спільні захоплення
Коли ви можете зануритися в нове середовище і досвід, ви зможете зростати і вчитися як пара.
Спільна справа об’єднує і відкриває партнера з іншого боку.
Однак сюди не відносятся домашні клопоти.
Запишіться разом на танці, чи відвідайте майтер-класи з малювання.
Створіть свої ритуали
Придумайте собі якісь маленькі, але “свої” щоденні ритуали.
Наприклад, ввечері робіть масаж один одному або разом читайте одну й ту саму книгу.
Такі, зрозумілі тількі для вас дії додадуть до стосунків певної стабільності і відчуття затишку.
Обіймайтеся
Без ніжних і довгих обіймів щасливі пари не обходяться.
Таким чином ви можете багато, що сказати коханій людині, чи просто помовчати.
Обійми буваю різні, але у всіх стосунках вони необхідні.
Лягайте спати разом
Це говорить вашому партнерові про те, що неважливо, наскільки ви ображені на нього або на неї, вам все рівно важливі ваші відносини, і ви хочете їх продовжувати.
Навіть, якщо одиин з вас потім має ще справи, лягайте разом.
Немає нічого приємнішого ніж засинати під стук серця коханої людини.Також по темі: Філософія лагом. Як щасливо жити по-шведськи Червоні прапорці аб'юзу. ТОП-5 речей, які не можна терпіти у стосунках Токсичні стосунки: що варто розуміти і як із них вийти
Довіряйте
Мабуть, головне правило, якого дотримуються всі пари.
Без довіри стосунки довго не протянуть.
Чим більше ви довіряєте і поважаєте один одного, тим ближчими стаєте.
А якщо у вас виникли якісь сумніви, чи підозра — обговоріть проблему.
Адже більшість людей розходяться через невміння слухати і бути почутим іншим.
Нагадаємо, раніше ми розповідали як розпізнати токсичну людину.
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