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ICTV Ранок 07.01.2022 12:00
07.01.2022 12:00
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Секрет ідеальних стосунків: 7 звичок щасливих пар

Секрет ідеальних стосунків: 7 звичок щасливих пар

Яких звичок дотримуються щасливі пари.

Бувало так, що ви задивлялись на закохану пару вже достатньо дорослих людей і про себе питали, як же їм вдалось залишитись щасливими у такому віці.

Такі закохані напевно знають секрет ідеальних відносин.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку звичок щасливих пар.

Топ-7 звичок щасливих пар

Фліртуйте

Флірт – це чудово.

Ви завжди повинні фліртувати один з одним протягом ваших відносин.

Це допоможе зберегти пристрасть.

Проводьте якомога більше часу разом

Час – це найцінніша річ, яку ми могли б дати іншій людині.

Так, у вас є свої життя, але вся суть любові полягає в тому, щоб об’єднатися.

І вам варто проводити час один з одним незалежно від того, наскільки ви зайняті.

Спільні захоплення

Коли ви можете зануритися в нове середовище і досвід, ви зможете зростати і вчитися як пара.

Спільна справа об’єднує і відкриває партнера з іншого боку.

Однак сюди не відносятся домашні клопоти.

Запишіться разом на танці, чи відвідайте майтер-класи з малювання.

Створіть свої ритуали

Придумайте собі якісь маленькі, але “свої” щоденні ритуали.

Наприклад, ввечері робіть масаж один одному або разом читайте одну й ту саму книгу.

Такі, зрозумілі тількі для вас дії додадуть до стосунків певної стабільності і відчуття затишку.

Обіймайтеся

Без ніжних і довгих обіймів щасливі пари не обходяться.

Таким чином ви можете багато, що сказати коханій людині, чи просто помовчати.

Обійми буваю різні, але у всіх стосунках вони необхідні.

Лягайте спати разом

Це говорить вашому партнерові про те, що неважливо, наскільки ви ображені на нього або на неї, вам все рівно важливі ваші відносини, і ви хочете їх продовжувати.

Навіть, якщо одиин з вас потім має ще справи, лягайте разом.

Немає нічого приємнішого ніж засинати під стук серця коханої людини.

Також по темі: Філософія лагом. Як щасливо жити по-шведськи Червоні прапорці аб'юзу. ТОП-5 речей, які не можна терпіти у стосунках Токсичні стосунки: що варто розуміти і як із них вийти

Довіряйте

Мабуть, головне правило, якого дотримуються всі пари.

Без довіри стосунки довго не протянуть.

Чим більше ви довіряєте і поважаєте один одного, тим ближчими стаєте.

А якщо у вас виникли якісь сумніви, чи підозра — обговоріть проблему.

Адже більшість людей розходяться через невміння слухати і бути почутим іншим.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як розпізнати токсичну людину.

Фото: Pexels

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Теги: корисні звички, кохання, поради
07.01.2022 12:00



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