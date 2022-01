7 різдвяних фільмів для затишного вечора

Час створювати настрій до Різдва.

Ранок у Великому Місті склав добірку різдвяних фільмів, які допоможуть зануритися в казкову атмосферу.

Комедія 2019 року розповідає про молоду жінку Брук.

Після зради нареченого вона більше не вірить у справжнє кохання.

Перед Різдвом Брук зустрічає лицаря сера Кола, який дивним чином помандрував у часі з ХІV у ХХІ століття.

Усі навколо вважають, що розповіді чоловіка про Середньовіччя та короля Едварда ІІІ – це лише наслідки травми голови.

Думають, що зовсім скоро до Кола має повернутися пам’ять.

Але все відбувається зовсім інакше.

Це різдвяне фентезі – екранізація відомої книги Роальда Дала.

У головних ролях – Джонні Депп і Фредді Хаймор.

У сюжеті йдеться про хлопчика Чарлі, який разом зі своєю великою родиною мешкає у маленькій дерев’яній хатинці на краю міста.

Чарлі захоплюється шоколадом та історією фабрики відомого кондитера Віллі Вонки.

У місті з’являються оголошення, що Віллі Вонка поклав у шоколадки 5 золотих квитків.

Ті, хто їх знайдуть, матимуть змогу побувати на шоколадній фабриці.

Хлопчик дуже про це мріє, але через скромні статки сім’ї він куштувати шоколад лише на свій день народження.

На жаль, спочатку удача до нього не прихильна, але хто сказав, що різдвяного дива не існує?

Романтична комедія, натхненна відомим хітом Джорджа Майкла «Last Christmas».

Головна героїня Кейт понад усе мріє стати співачкою.

Але поки дівчина працює ельфом-продавцем у крамниці різдвяного декору.

У Кейт напружені стосунки з матір’ю і сестрою, її життя – постійні кастинги та ночівлі у друзів.

Через свою неуважність дівчина ризикує втратити роботу.

До того ж батьки переймаються здоров’ям дочки, адже рік тому вона перенесла операцію з пересадки серця.

У цей складний період свого життя Кейт знайомиться із диваком Томом, який дарує їй всю турботу і любов.

Дівчина щиро закохується, але в цій історії не все так просто…

Медді – власниця провінційного весільного салону.

Одна з клієнток пропонує їй не лише пошити весільну сукню, а й організувати все святкування.

Наречена приїхала зі столиці, бо мріє про затишне весілля у горах напередодні Різдва.

Медді береться за справу, але її життя змінюється.

Брат клієнтки, який виявився відомим актором, виявляє ініціативу допомогти не лише фінансово, а й особисто.

Мультфільм, який чудово підійде для сімейного перегляду.

Санта Клаус, як завжди, займається доставкою подарунків разом зі своїми помічниками ельфами.

Його старший син Стів, для якого Різдво не має жодних чар, мріє успадкувати місце батька.

Водночас молодший син Санти Артур – повна протилежність братові.

Він працює у відділі пошти, його ніхто не сприймає всерйоз.

Одного разу секретна служба Санта Клауса припускається помилки: подарунок для маленької Гвен загубився.

Артур відданий своїй місії – дарувати людям радість.

Тому готовий облетіти всю земну кулю, подолати купу випробувань і доставити подарунок у термін.

Він хоче, щоб дівчинка не розчарувалася в різдвяному диві.

Біографічний фільм 2017 року розповідає про те, як Чарльз Діккенс створював легендарну історію про Ебенезера Скруджа.

Переваги стрічки – перенесення в атмосферу Лондона ХІХ століття й прекрасна гра Дена Стівенса.

Американський фільм 1946 року, який встиг стати класикою.

Це життєствердна історія про Джорджа Бейлі.

Він був такий засмучений незліченними проблемами та несподіваним боргом, що розмірковував про самогубство в переддень Різдва.

Лише з допомогою свого янгола-охоронця Джордж викорінює свої лихі думки й долає труднощі.

Стрічка здобула п’ять номінацій на премію Оскар і Золотий глобус.

Тому швиденько беріть мандаринки й насолоджуйтеся різдвяним кінематографом.

Нагадаємо, що раніше Ранок у Великому Місті давав рецепти пісних страв на Святвечір 2021.

Фото: IMBD

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.