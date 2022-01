Страви на Святвечір: що має бути на столі

Різдвяне меню, які страви мають бути на Святвечір.

6 січня християни святкують Святвечір і традиційно ставлять на стіл 12 пісних страв.

Однак, які саме страви варто подавати і чому їх має бути саме 12?

Починати трапезу на Святвечір потрібно з головної страви — куті.

Її принято готувати з пшеничної чи ячмінної, рисової каші, додавши горіхи, мак та родзинки за смаком.

За стіл родин сідає, коли на небі з’являється перша зірка, що символізує Віфлеємською зірку, яка привела мудреців до немовляти-Христа.

На Святвечір традиційно ставлять на стіл 12 пісних страв — за кількістю апостолів.

Оскільки цього дня ще триває піст, то на столі не має бути страв з м’яса, молока, риби та яєць.

До речі, алкоголь теж заборонений, а замість нього на стіл ставлять глечик узвару.

Узвар варто приготувати зранку і дати йому настоятись, щоб аромат був запашним, а смак насиченим.

Традиційний різвяний напій готується з сухофруктів.

Узвар на столі символізує очищення.

Потім кожен починає трапезу з трьох ложок куті, яку запивають узаром.

Далі можна всі переходять до решти страв.

Що подавати на стіл кожна господиня визначає сама, суворого переліку немає.

