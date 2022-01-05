Масаж стоп: чому це корисно і де шукати біоактивні точки

Як правильно робити масаж стоп, чим він корисний та де шукати біоактивні точки?
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Підошви ніг нагадують карту нашого тіла. Адже на них безліч біологічно активних точок – і кожна з них є проекцією певного внутрішнього органу.
Стимулюючи ці ділянки, ми можемо нормалізувати роботу організму та допомогти йому працювати без збоїв. Найпростіший спосіб це зробити – масаж стоп.
Чим корисний масаж стоп
- Активізує роботу всіх внутрішніх органів та систем організму.
- Стимулює кровообіг. Це особливо важливо для тих, хто веде сидячий спосіб життя і не займається спортом.
- Нормалізує тиск крові. Деякі дослідження доводять, що після курсу масажу хворим на гіпертонію зменшують дозу медикаментів чи навіть їх відміняють. Втім, зауваж: таке рішення повинен приймати тільки лікар.
- Заспокоює, зменшує рівень тривожності, покращує настрій.
- Сприяє міцному та глибокого сну.
- Допомагає зняти симптоми при ПМС та клімаксі.
- Стимулює виробіток гормонів щастя – ендорфінів.
- Допомагає при мігренях та головних болях.
Як правильно робити масаж стоп
- Змасти стопи масажною олією.
- Розімни ліву стопу від п’ятки до пальців и назад. Попрацюй із кожним пальчиком – легенько покрути і потягни (але не перестарайся). Те ж саме повтори для правої.
- Промасажуй рефлекторні зони (розповімо про них трохи нижче), приділяючи особливу увагу точкам, які відповідають за «проблемні» органи. Для цього порозтирай шкіру круговими рухами та понатискай на точки великим пальцем руки.
- По черзі погладь стопи і вдягни на них теплі носки.
Аби побачити ефект, масажувати кожну стопу потрібно протягом 5 хвилин щодня або через день.
Біологічно активні точки
Масажуючи рефлекторні точки на підошвах ніг, ми покращуємо кровообіг у внутрішніх органах. Таким чином фактично одним махом опрацьовуємо все тіло.
Але де саме розташовані ці активні точки? Розглянемо їх розташування на стопах.
- На великому пальці знаходиться точка, що активує гіпоталамус. Її стимуляція зменшує апетит і допомагає схуднути.
- У самому центрі великого пальця – ділянка, пов’язана з гіпофізом. Регулярно її масажуючи, ти можеш нормалізувати гормональний фон.
- Там, де великий палець переходить в основну частину стопи, знаходиться проекція щитовидної залози. Масаж цієї точки покращує її роботу і метаболізм організму в цілому.
- Западина в самому центрі стопи – це зона діафрагми. Помасажуй її, коли треба швидко розслабитися і зняти стрес.,
- 5. Ділянка біля середини внутрішнього краю підошви відповідає за стан надниркових залоз. Її стимуляція допоможе, коли тобі терміново потрібен ковток енергії.
- У районі п’ятки розташована точка, яка активізує видільну систему організму. Регулярно масажуй її, щоб отримати потужний детокс-ефект.
Масаж стоп – протипоказання
Foot-масаж – процедура суперкорисна, але підходить не всім. Відкласти процедуру варто вагітним, а також тим, хто має такі проблеми зі здоров’ям:
- Рани, родимки або бородавки на стопах
- Підвищену температуру тіла
- Грибок ніг
- Онкологічні захворювання
- Варикоз
- Остеопороз
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно медитувати.
Фото: Pixabay