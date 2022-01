Масаж стоп: чому це корисно і де шукати біоактивні точки

Як правильно робити масаж стоп, чим він корисний та де шукати біоактивні точки?

Ранок у Великому Місті зараз усе детально пояснить.

Підошви ніг нагадують карту нашого тіла. Адже на них безліч біологічно активних точок – і кожна з них є проекцією певного внутрішнього органу.

Стимулюючи ці ділянки, ми можемо нормалізувати роботу організму та допомогти йому працювати без збоїв. Найпростіший спосіб це зробити – масаж стоп.

Аби побачити ефект, масажувати кожну стопу потрібно протягом 5 хвилин щодня або через день.

Масажуючи рефлекторні точки на підошвах ніг, ми покращуємо кровообіг у внутрішніх органах. Таким чином фактично одним махом опрацьовуємо все тіло.

Але де саме розташовані ці активні точки? Розглянемо їх розташування на стопах.

Foot-масаж – процедура суперкорисна, але підходить не всім. Відкласти процедуру варто вагітним, а також тим, хто має такі проблеми зі здоров’ям:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно медитувати.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.