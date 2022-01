Календар стрижок на січень 2021: коли йти до салону краси

Місячний календар стрижок на січень 2020 підкаже, у коли варто стригти волосся, а в які дні його краще не чіпати.

Перед тим, як записатися до салону краси чи барбершопу, зазирни до цього календаря. Це допоможе тобі зробити волосся міцним і здоровим, а також залучити успіх до свого життя.

4 січня: Стрижка, зроблена в цей день, довго триматиме форму. Волосся стане міцнішим та буде менше сіктися і випадати. Також сьогодні вдалим будуть фарбування та оздоровчі процедури.

12-14 січня: Ідеальний час експериментів! Ти можеш сміливо змінювати колір волосся, робити завивку чи випрямлення – у цей день локони легко перенесуть будь-які процедури і будуть сяяти здоров’ям.

16 січня: Вдалий день, щоб кардинально змінити імідж. Якщо наважишся – на тебе чекає не лише гарна зачіска, але й успіх у фінансових справах.

14 вересня: Чудовий день для експериментів із волоссям. Можеш сміливо робити будь-яку зачіску – усе, що ти зробиш сьогодні, виглядатиме ефектно.

22-25 січня: Чудовий час для відвідування салону краси: ти почнеш притягувати кохання та успіх, неначе магніт!

25 січня: Стрижка в цей день підходить для тих, то хоче відростити волосся. Локони почнуть рости швидше, але через це форма зачіски протримається недовго – уже за місяць-два її доведеться оновлювати.

30 січня: Зміна зачіски допоможе залучити успіх до свого життя. Волосся стане більш пишним та обємним, тож якщо саме цього тобі не вистачає – записуйся до перукарні на цей день.

Всі інші дні січня, не позначені в календарі сприятливих та несприятливих дат, є нейтральними для походу до перукарні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про місячний календар на січень.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.