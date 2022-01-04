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ICTV Ранок 04.01.2022 09:32
04.01.2022 09:32
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Їсти чи не їсти? Корисні властивості та шкода свинини

Їсти чи не їсти? Корисні властивості та шкода свинини

Користь і шкода свинини: чи варто вживати це м’ясо і кому краще від нього відмовитись.

Свинина – найпопулярніший вид м’яса в усьому світі. І це попри те, що в деяких культурах вона заборонена. Зокрема, мусульмани вважають її нехаляльною, а іудеї – некошерною.

А от у багатьох країнах Азії (зокрема, у Китаї) вживають особливо багато свинини. Там цей продукт увійшов до раціону людей ще й V тисячолітті до н.е.

Люблять це м’ясо і в Україні.

Слава у свинини доволі суперечлива, тож ми спробували розібратись, чого у ній більше – шкоди чи користі.

Корисні властивості свинини

  • Завдяки високому вмісту жирів і білків, свинина постачає організму людини велику кількість енергії. Тому вона корисна людям, які займається спортом та важкою фізичною роботою.
  • Містить селен, який зміцнює імунітет. Лише в одній відбивній – понад 100% рекомендованої добової дози цього елементу.
  • Є джерелом триптофану – амінокислоти, з якої в організмі синтезується “гормон радості” серотонін. Завдяки цьому – покращує настрій та допомагає впоратися зі стресом.
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  • У свинячому салі є багато вітаміну F. Він являє собою поєднання трьох кислот – лінолевої, лінолевоной і арахідонової. У комплексі вони знижують рівень холестерину.
  • Завдяки комбінації йоду, заліза та ферментів, свинина налагоджує роботу кровотворних органів, зокрема – стимулює вироблення гемоглобіну.  Тому це м’ясо рекомендують вживати при анемії.
  • Підтримує роботу серця та щитовидної залози завдяки поєднанню цинку, селену та магнію.
  • Корисна при себореї: містить цинк, ефективний проти лупи.
  • Добре впливає на вироблення грудного молока у жінок, що годують немовля.

 

свинина фото

Фото: Pixabay

Шкідливі властивості свинини

  • Свинину потрібно ретельно термічно обробляти. Річ у тім, що у ній можуть бути присутні паразити. Тож при поїданні погано просмаженого стейку людина може заразитися.
  • Це м’ясо має підвищений вміст гістаміну, тому може викликати алергічні реакції.
  • Надмірне споживання свинини може призвести до зайвої ваги та навіть ожиріння.

Скільки свинини можна їсти на день

  • Чоловікам – 150-180 г. на день (при важкій фізичній роботі – до 220 г)
  • Жінкам – 130-150 г.
  • Дітям і людям похилого віку – 50-100 г.

Бажано дотримуватись норм споживання свинини, а також віддавати перевагу менш жирним частинам.

Має значення і спосіб приготування – віддавай перевагу вареному, тушкованому та запеченому в духовці м’ясу. А от смажене на сковороді краще вживати рідше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про користь і шкоду сала.

Головне фото: Pexels

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Теги: Здоров'я, корисні властивості
04.01.2022 09:32



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