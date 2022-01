Їсти чи не їсти? Корисні властивості та шкода свинини

Користь і шкода свинини: чи варто вживати це м’ясо і кому краще від нього відмовитись.

Свинина – найпопулярніший вид м’яса в усьому світі. І це попри те, що в деяких культурах вона заборонена. Зокрема, мусульмани вважають її нехаляльною, а іудеї – некошерною.

А от у багатьох країнах Азії (зокрема, у Китаї) вживають особливо багато свинини. Там цей продукт увійшов до раціону людей ще й V тисячолітті до н.е.

Люблять це м’ясо і в Україні.

Слава у свинини доволі суперечлива, тож ми спробували розібратись, чого у ній більше – шкоди чи користі.

Бажано дотримуватись норм споживання свинини, а також віддавати перевагу менш жирним частинам.

Має значення і спосіб приготування – віддавай перевагу вареному, тушкованому та запеченому в духовці м’ясу. А от смажене на сковороді краще вживати рідше.

