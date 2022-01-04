Секрети краси Дженніфер Еністон: як молодо виглядати, коли тобі за 50

Секрети краси Дженніфер Еністон. Як виглядати привабливою, коли тобі уже за 50.

Дженніфер Еністон – найбільш затребувана акторка світу. Хто б відмовився виглядати в 52, як вона?!

Саме тому Ранок у Великому Місті відшукав для тебе секрети краси знаменитості. Усе найцікавіше читай нижче.

Секрети краси Дженніфер Еністон



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston Fans (@jenniferanistononline) 10 Июл 2019 в 11:29 PDT

Харчування

Усі голлівудські знаменитості слідкують за своїм харчуванням. Адже те, що ти їси, відображається на обличчі та тілі.

Отож, перше правило Дженніфер таке: їсти свіжі продукти. Зокрема овочі, фрукти, крупи.

Акторка полюбляє їсти на сніданок тости з авокадо та яйцем, а на обід, для прикладу, салат з куркою.

До того ж, вона п’є багато води, бо вона дуже корисна для нашого шлунку, шкіри та організму в цілому .

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Сон

Дженніфер Еністон вважає, що сон – це дуже важлива справа.

Кожен повинен висипатись належним чином. Як мінімум через те, щоб менше з’являлося зморшок.

Вода, сон і сонцезахисний крем – три основні антивікові правила акторки.

Тренування



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston Fans (@jenniferanistononline) 12 Июн 2019 в 10:26 PDT

Акторка кожного дня по годині займається спортом, а вихідний має лише в неділю.

3 дні на тиждень Дженніфер приділяє на заняттям йоги, а інших три – силовим навантаженням і кардіо.

А ще зірка почала займатися боксом. Каже, що там вона знайшла хороший психологічний аспект, бо постійно працює мозок.

Макіяж – близький до натуральності



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston Fans (@jenniferanistononline) 31 Май 2019 в 12:00 PDT

Якщо ви зустрінете Дженніфер на вулиці, то зрозумієте, що косметикою зірка користується мало. Точніше, вона надає перевагу простому і більш природному макіяжу.

І при цьому полябляє автозасмагу. А ще зірка рекомендує обов’язково змивати макіяж і наносити зволожувальний крем на шкіру.

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Ось такі секрети краси Дженніфер Еністон. Сподіваємось, вони стануть тобі в нагоді.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які секрети краси кореянок.

Фото: IMDB

Алла Гичка

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