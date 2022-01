Секрети краси Дженніфер Еністон: як молодо виглядати, коли тобі за 50

Секрети краси Дженніфер Еністон. Як виглядати привабливою, коли тобі уже за 50.

Дженніфер Еністон – найбільш затребувана акторка світу. Хто б відмовився виглядати в 52, як вона?!

Саме тому Ранок у Великому Місті відшукав для тебе секрети краси знаменитості. Усе найцікавіше читай нижче.

Усі голлівудські знаменитості слідкують за своїм харчуванням. Адже те, що ти їси, відображається на обличчі та тілі.

Отож, перше правило Дженніфер таке: їсти свіжі продукти. Зокрема овочі, фрукти, крупи.

Акторка полюбляє їсти на сніданок тости з авокадо та яйцем, а на обід, для прикладу, салат з куркою.

До того ж, вона п’є багато води, бо вона дуже корисна для нашого шлунку, шкіри та організму в цілому .

Дженніфер Еністон вважає, що сон – це дуже важлива справа.

Кожен повинен висипатись належним чином. Як мінімум через те, щоб менше з’являлося зморшок.

Акторка кожного дня по годині займається спортом, а вихідний має лише в неділю.

3 дні на тиждень Дженніфер приділяє на заняттям йоги, а інших три – силовим навантаженням і кардіо.

А ще зірка почала займатися боксом. Каже, що там вона знайшла хороший психологічний аспект, бо постійно працює мозок.

Якщо ви зустрінете Дженніфер на вулиці, то зрозумієте, що косметикою зірка користується мало. Точніше, вона надає перевагу простому і більш природному макіяжу.

І при цьому полябляє автозасмагу. А ще зірка рекомендує обов’язково змивати макіяж і наносити зволожувальний крем на шкіру.

Ось такі секрети краси Дженніфер Еністон. Сподіваємось, вони стануть тобі в нагоді.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які секрети краси кореянок.

