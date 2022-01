Час бити на сполох. Добірка симптомів, яких не можна ігнорувати

Симптоми, які не можна ігнорувати – добірка від Ранку у Великому Місті.

Організм нерідко попереджає нас про виникнення або загострення хвороб.

Проте не завжди ми звертаємо увагу на тривожні дзвіночки.

Ранок у Великому Місті зібрав 10 симптомів, які не варто ігнорувати.

При серцевому нападі людина не одразу падає на землю та хапається за груди.

Цьому передує низка ознак. Симптоми з’являються повільно.

Це стискання та біль у грудній клітці, які можуть тривати кілька хвилин, зникати і періодично повертатися.

Іноді про хворобу можуть свідчити подібні відчуття у шиї або руці.

У жінок серцевому нападу подеколи передують задишка, нудота, блювота, біль у щелепі.

Ознакою наближення хвороби також може бути холодний піт.

Близько половини населення планети мають головні болі різного типу.

Тому складно відрізнити, чи справді це симптом серйозного захворювання.

На проблему можуть вказувати ригідність шиї, опущення повік, проблеми з мовленням.

Терміново зверніться до лікаря у таких випадках:

Симптом може вказувати на геморой, виразку шлунка, запалення кишечника та навіть рак.

Також не варто виключати проблеми із нирками, сечовивідними шляхами та передміхуровою залозою.

Постійна кровотеча у жінок може бути симптомом запалення або інфекції шийки матки, позаматкової вагітності.

Погіршення настрою, втрата мотивації та інтересу до своєї діяльності, зміна апетиту, порушення сну та постійна втома.

Обережно: ці симптоми попереджають про депресію.

Зверніться до спеціаліста для відновлення свого ментального здоров’я.

Контакти організацій можна знайти тут.

Біль, ущільнення або шишки у грудях або в пахвах біля них можуть бути симптомами онкології.

Негайно відвідайте мамолога, якщо у ви спостерігаєте зміни шкіри грудей (почервоніння або лущення) чи виділення із сосків.

Тривалі прояви цього симптому можуть бути ознакою запору, харчового отруєння або шлункової інфекції.

Іноді це також імовірні причини апендициту, раку, виразки шлунка, запальних розладів кишечника або каменів у нирках.

Варто зауважити, що сила болю не відображає серйозності стану.

Шлункова інфекція викликає сильні спазми, а ось легкий біль може бути симптомом раку товстої кішки.

Різкий біль у нозі, що супроводжується утрудненим диханням і болем у серці, нерідко є ознакою тромбозу та проблем із кровообігом.

Якщо набряк або біль з’являються поступово, зверніться до лікаря якомога швидше.

До поширених причин подібного належать артрит, побічні ефекти ліків, серцева недостатність, травми, проблеми з нирками або вагітність.

Вчасно помічені симптоми можуть запобігти інсульту.

Негайно зверніться до лікаря, якщо у вас опущене обличчя і нерівна посмішка.

Є слабкість в руках, одна із них німіє, а мовлення нечітке та сплутане.

Здебільшого подібні симптоми не вказують на небезпечні хвороби.

Але якщо утруднене дихання виникає вперше та прогресує, це привід проконсультуватися з фахівцем.

Схуднення, якого досягають з допомогою збалансованого харчування та фізичної активності, не шкодить організму.

Але ось різка втрата ваги має настрожити. Вони можуть свідчити про депресію, рак, інфекцію, розлади травлення або побічну дію деяких ліків.

