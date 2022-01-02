За що в Таїланді можна загриміти у в’язницю на 35 років? Емігрантка про тайський патріотизм

Українська емігрантка про життя в Таїланді.

Країну, в яку приїжджають мільйони заради бронзової засмаги, гарних фоточок і занурення в унікальну азіатську культуру.

В українки Христини були інші мотиви, вона приїхала в Таїланд не відпочивати, а жити.

Таїланд – це королівство, і просто зараз дівчина розкаже, як форма правління впливає на звичне життя тайців.

Патріотизм

Тайці – дуже патріотичний народ і перебуваючи в Таїланді переконатися в цьому можна щонайменше двічі на день і просто спостерігаючи за ними на вулиці.

— Щодня о 9-й ранку і о 6-й годині вечора по всіх каналах і гучномовцях країни грає гімн, — розповідає емігрантка.

Навіть кожен пішохід зупиняється, слухає його до кінця і тільки після цього продовжує рух .

Для тайців — це прояв поваги.

Критика

Тайці зобов’язані любити і шанувати королівську родину і той, хто так не робить може за це серйозно поплатитися.

За словами Христини, критика влади в Таїланді чи не найстрашніших гріх і проступок:

— При цьому не уточнюється, що саме є образою і по суті до цього можна віднести будь-яку незгоду з королем та його діями.

Покарання за подібний злочин може становити до 15 років.

З 2014 року, після військового перевороту, виправдувальні вироки становлять лише 4% у подібних справах, а раніше було 25%.

І якщо дали 15 років за критику короля – можна сказати, що пощастило.

У Таїланді є людина, яка зараз відбуває вдвічі більший термін за злочин такого характеру.

Про такі ситуації розповіла Христина:

— У 2017 році чоловіка засудили до 70 років ув’язнення за критику короля. Пізніше, під тиском, він визнав свою провину термін скоротили до 35 років.

Роком пізніше кримінальну справу порушили проти блогерки.

Вона назвала сукню представниці Таїланду на конкурсі Міс Всесвіт потворним і безглуздим.

І все б нічого, але дизайнером цієї сукні була донька короля.

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Нагадаємо, раніше ми показували, що розповідають українські емігранти про роботу у В’єтнамі.

Фото: Unsplash

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