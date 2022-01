За що в Таїланді можна загриміти у в’язницю на 35 років? Емігрантка про тайський патріотизм

Українська емігрантка про життя в Таїланді.

Країну, в яку приїжджають мільйони заради бронзової засмаги, гарних фоточок і занурення в унікальну азіатську культуру.

В українки Христини були інші мотиви, вона приїхала в Таїланд не відпочивати, а жити.

Таїланд – це королівство, і просто зараз дівчина розкаже, як форма правління впливає на звичне життя тайців.

Тайці – дуже патріотичний народ і перебуваючи в Таїланді переконатися в цьому можна щонайменше двічі на день і просто спостерігаючи за ними на вулиці.

Навіть кожен пішохід зупиняється, слухає його до кінця і тільки після цього продовжує рух .

Для тайців — це прояв поваги.

Тайці зобов’язані любити і шанувати королівську родину і той, хто так не робить може за це серйозно поплатитися.

За словами Христини, критика влади в Таїланді чи не найстрашніших гріх і проступок:

Покарання за подібний злочин може становити до 15 років.

З 2014 року, після військового перевороту, виправдувальні вироки становлять лише 4% у подібних справах, а раніше було 25%.

І якщо дали 15 років за критику короля – можна сказати, що пощастило.

У Таїланді є людина, яка зараз відбуває вдвічі більший термін за злочин такого характеру.

Про такі ситуації розповіла Христина:

Роком пізніше кримінальну справу порушили проти блогерки.

Вона назвала сукню представниці Таїланду на конкурсі Міс Всесвіт потворним і безглуздим.

І все б нічого, але дизайнером цієї сукні була донька короля.

Чому тайці сумують за колишнім правителем?

Від чого залежить колір тижня в Таїланді?

Дивіться у сюжеті рубрики “Емігранти”.

Фото: Unsplash

