Французька кухня: 10 страв, які варто спробувати

Французька кухня — одна з найпопулярніших у світі, адже вона вишукана та витончена.

Сьогодні не обов‘язково відвідувати Францію, щоб скуштувати страви національної кухні, достатньо знайти спеціалізований ресторан.

Характерною рисою національної французької кухні є достаток овочів і коренеплодів. Страви готують виключно зі свіжих продуктів.

Тож Ранок у Великому Місті підготував для тебе 10 корисних страв, які варто спробувати.

Як правило, цибуля готується у бульйоні, а подається з тертим сиром та сухарями.

Класичний цибулевий суп варять на яловичому бульйоні зі спеціями і вершками, часто з додаванням білого вина.

Ця страва стала відомою з XVI століття.

Цей класичний французький суп подавався як нічна закуска тим, хто працював у ніч. Почалася ця традиція на відкритому ринку Les Halles в Парижі, де нічні вантажники зупинялися на перерву, аби поїсти цього супу.

Раніше страву їли тільки бідняки. Секрет приготування дозволяв навіть найжорсткіше м‘ясо перетворити на м‘яке та соковите. Проте з часом страва увійшла до «високої кухні».

Для приготування Беф бургіньйону використовують виключно молоде червоне сухе бургундське вино з винограду сорту Піно-нуар.

Готується з обсмажених до коричневого відтінку шматочків яловичини, які повільно тушкуються в ароматному винному соусі, на яловичому бульйоні, із додаванням часнику, цибулі-шалоту, моркви, печериць та спецій.

Зазвичай страву повільно тушкують протягом 3-4 годин на відкритому вогні та в духовці.

Традиційна страва провінційної французької кухні, овочеве рагу, поширене в регіоні Прованс.

Спочатку це була страва провансальських селян, що складалася із цукіні, помідорів, перцю, цибулі та часнику. Пізніше в рататуй почали додавати баклажани.

Рататуй подають до столу гарячим або холодним, як гарнір до м’яса та риби чи як самостійну страву.

Якщо говорити про традиційне приготування, то він являє собою запікання в духовці овочів, нарізаних кружечками і укладених особливою листковою конструкцією.

Це досить незвичайна страва, не кожному може прийти до душі, але якщо ти вже любитель специфіки, то тобі може сподобатися. Адже готується вона з сирого м’яса!

За класичним рецептом його готують із нарізаної кубиками сирої яловичини, яєчного жовтка, цибулі-шалоту, каперсів, маслин, петрушки, естрагону, оливкової олії та соусів: це можуть бути кетчуп, табаско, вустерський та соєвий соуси.

Нісуаз – знаменитий кулінарний рецепт з французького міста Ніцца.

Класична страва складається з свіжих овочів, варених яєць, анчоусів і оливкової олії.

В якості заправки до салату також додають лимонний сік або винний оцет

Рецепт часто змінюють, адже у сучасному світі варіантів, як замінити продукти та удосконалити цю страву — безліч.

На перший погляд, це звичайний суп, але його смак нікого не залишить не байдужим.

Буябес це рибна юшка із часником та прянощами, найбільш поширена вона на півдні Франції

Історично буябес був традиційною стравою марсельских рибалок і готувався з риби, яку вони не змогли збути (тому варили з неї юшку).

Спочатку це була досить проста і дешева страва. Однак, завдяки розвитку туризму на середземноморському узбережжі Франції, вона згодом набула популярності.

Страва — на любителя.

Жаб‘ячі лапки — вишуканий делікатес, популярний у французькій та кантонській кухнях.

Для приготування страв використовують не всі лапки, а лише верхню частину ніжок жаб — стегна.

Спершу з жаб знімають шкіру, потім відрізають ніжки так, щоб одна від одної не відділялись.

Лапки на 12 годин замочують у холодній воді, але кожні 3-4 години рідину міняють.

М’ясо завдяки цьому стає білим та набухає.

Лапки готують різними способами: маринують, смажать з цибулею на вершковому маслі або роблять суп з цибулею-шалот та солодким білим вином.

Традиційна страва французької кухні. Назва походить від французького слова «escargot», що означає «їстівний равлик».

Це ніжне м’ясо молюска, поміщене в панцир з вершковим маслом, часником і зеленню. В результаті виходить поживна страва, ароматна та пікантна

Страва доволі корисна, оскільки равлики містять 15 % білка, 2,4 % жиру та близько 80 % води.

Високий вміст вітаміну В6 сприяє легкому засвоєнню їх білкового м’яса. М’ясо равликів містить велику кількість цінного білка, майже в 1,5 рази перевищує вміст його в курячому яйці.

Солоденька страва — перевернутий пиріг з фруктами, зазвичай з яблуками, які необхідно карамелізувати у вершковому маслі і цукрові до того, як спекти пиріг.

Вибираючи яблука для Тарт Татену, важливо брати такі, що зберігають свою форму під час приготування і не розчиняються в яблучному соусі.

Тарт Татен також можна готувати з груш, персиків та ананасів.

Також є рецепти солоного Тарт Татену який можна приготувати з овочів, наприклад, із помідорів або цибулі.

Вишукана страва, відома своєю легкою, пористою структурою.

Готується з яєчних жовтків, змішаних із різноманітними інгредієнтами, до яких потім додаються збиті яєчні білки.

Солодка суміш для Суфле робиться зазчичай на основі шоколаду або лимона з додаванням цукру

Солона — грибна або м’ясна.

Суфле готується в духовці у вогнетривкому посуді, від температури сильно надувається, але, вийняте з духовки, обпадає через 20-30 хвилин.

Тепер ти знаєш, що варто спробувати з французької кухні. Обирай найсмачніші страви, а ми тобі в цьому допоможемо.

Фото: Pexels

Марина Максакова

