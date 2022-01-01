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ICTV Ранок 01.01.2022 18:50
01.01.2022 18:50
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Завжди на стилі та у тренді. Добірка модних образів Анни Трінчер

Завжди на стилі та у тренді. Добірка модних образів Анни Трінчер

Українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер нині є взірцем стилю для молодого покоління.

Вона не боїться експерементувати, показувати жіночність і доводить, що можна бути стильною, навіть, в спортивному костюмі.

Ранок у Великому Місті створив добірку стильних вбрань артистки.

Модні образи Анни Трінчер

Рукавички

Рукавички —  новий тренд, який Анна вже активно використовує.

Вони доповнюють образ і роблять його більш жіночним.

Тож, якщо раніше на цей елемент не звертали увагу, варто придивитись і використовувати.

Особливо в зимових період, коли руки потребують більшого догляду і захисту.

Неон

Більше яскравих кольорів.

Пандемія привнесла свої корективи в світ моди.

І нині більшість дизайнерів активно використовують неонові кольори та принти.

До речі, Анна поєднала тут одразу два тренда.

Корсет

Якщо прагнете привернути увагу — вам однозначно потрібен корсет.

Це додає образу жіночність і сексуальність.

Ткож корсет ідеально поєднується з брючним костюмом або спідницею.

Зав’язки

Трінчер не пропускає можливості підкреслити талію.

І варто зазначити, що це вдається виконавиці доволі лаконічно і стильно.

Тож, якщо маєте струнку фігуру як у Анни — сміливо обирайте короткий топ на запах.

А тим, хто прагне приховати неточності фігури радимо обирати більш приталені речі стриманих кольорів, але обов’язково на запах.

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Аксесуари

Масивні аксесуари — маст-хев модниць.

Вони додають образу трішки сміливості та грайливості.

До речі, ще нещодавно Анна мала власний бренд прикрас, який користувався особливою популярністю в українських зірок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Насті Каменських.

Фото: malyk_photographer

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Теги: мода, модні тренди
01.01.2022 18:50



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