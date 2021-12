Новорічні пісні 2022: плейлист для святкового настрою

Новорічний плейлист 2022 – найкращі пісні, які створюють святкову атмосферу.

Що слухати на Новий рік? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі новорічні хіти, які стануть у нагоді як на корпоративі, так і вдома.

Під них так приємно наряджати ялинку, нарізати салати і веселитися з друзями.

Або просто відпочивати і насолоджуватися магічним духом прийдешнього Нового року та Різдва.

Щоб включити наступну пісню у плейлисті, натискай на стрілку внизу зліва.

Слухай найкращі новорічні хіти та читай інші наші матеріали.

Фото: Unsplash

