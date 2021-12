“У новому році я обіцяю…”. Як скласти план на рік так, щоб його виконати

Все що потрібно знати про те, як правильно побудувати плани на рік.

На Новий рік принято загадувати бажання і давати обіцянки, яких будеш дотримуватись.

Однак буває так, що щось забувається, а щось невдається реалізувати.

Тож Ранок у Великому Місті зібрав корисні і дієві лайхаки, як скласти план на рік і, головне, його дотриматись.

Перш ніж переходити до написання плану, потрібно створити відповідні умови.

Для цього потрібно зробити:

Найперше, що потрібно зробити — це проаналізувати минулий рік.

Якщо раніше писали план, то можна звіритись з тим, що вдалось виконати, а що ні.

Навпаки, скажіть собі, що якщо не вийшло в цьому році — є куди розвиватись наступного.

Якщо ж ви починаєте з нуля, то дайте відповідь на три прості питання:

Якщо чесно відповісти на ці запитання, то можна побачити зони розвитку на наступний рік.

Також варто розділити бажання на певні категорії, як є важливими особисто для тебе.

Наприклад:

Це найпоширеніші сфери, на яких можна побудувати план.

До речі, ще важлива деталь, чим чесніше відповідати, тим більша вирогідність знайти або відкрити для себе щось нове, щого раніше ви про себе не знали.

Для того, щоб досягти певних значущих цілей варто розбити їх на кроки, як в кінцевому результаті приведуть до бажаного.

Можливо, знайти підробіток, можливо, змінити роботу, можливо, обговорити умови праці і оплати з керівником, можливо, відкрити бізнес.

Тобто, шляхів багато, варито лише знайти “правильну” стежку по які йти.

Потрібно бути відвертими, ніщо не стимулює так добре, як завершення дедлайну.

Тож і в план введіть часові обмеження.

На кожний пункт пропишіть дату чи часовий проміжок за який маєте виконати завдання.

Також обов’язковою складовою має бути відстеження результатів.

Без цього не обійтись, адже навіщо тоді взагалі будувати план, якщо не очікувати ефекту.

До речі, результат може бути різним.

І, навіть, може статись таке, що кроки, якими ви йдете приведуть вас у несподіване місце.

