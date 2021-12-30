“У новому році я обіцяю…”. Як скласти план на рік так, щоб його виконати

Все що потрібно знати про те, як правильно побудувати плани на рік.

На Новий рік принято загадувати бажання і давати обіцянки, яких будеш дотримуватись.

Однак буває так, що щось забувається, а щось невдається реалізувати.

Тож Ранок у Великому Місті зібрав корисні і дієві лайхаки, як скласти план на рік і, головне, його дотриматись.

Як скласти план на рік

Підготовка

Перш ніж переходити до написання плану, потрібно створити відповідні умови.

Для цього потрібно зробити:

Бути в гарному настрої; Краще це робити на самоті; Нотувати думки та бажання на папері. Також можна візуалізувати.

До речі, ми вже розповідали як створити карту бажань.

Цими порадами теж можна скористатись при складані плану на наступний рік.

Написання

Найперше, що потрібно зробити — це проаналізувати минулий рік.

Якщо раніше писали план, то можна звіритись з тим, що вдалось виконати, а що ні.

Важливо! Якщо втілилось не так багато пунктів, як би хотілось, не картайте себе.

Навпаки, скажіть собі, що якщо не вийшло в цьому році — є куди розвиватись наступного.

Якщо ж ви починаєте з нуля, то дайте відповідь на три прості питання:

Що зроблено за минулий рік?

Що мене потішило/чим пишаюсь.

Що мене розчарувало/невдалось.

Якщо чесно відповісти на ці запитання, то можна побачити зони розвитку на наступний рік.

Розділення на сфери

Також варто розділити бажання на певні категорії, як є важливими особисто для тебе.

Наприклад:

Кар’єра Сім’я Здоров’я Хобі Навчання Духовність Дохід

Це найпоширеніші сфери, на яких можна побудувати план.

До речі, ще важлива деталь, чим чесніше відповідати, тим більша вирогідність знайти або відкрити для себе щось нове, щого раніше ви про себе не знали.

Велика ціль — маленькі кроки

Для того, щоб досягти певних значущих цілей варто розбити їх на кроки, як в кінцевому результаті приведуть до бажаного.

Наприклад, якщо є ціль збільшити прибутки, то портібно продумати, що вас приведе до мети.

Можливо, знайти підробіток, можливо, змінити роботу, можливо, обговорити умови праці і оплати з керівником, можливо, відкрити бізнес.

Тобто, шляхів багато, варито лише знайти “правильну” стежку по які йти.

Обмеження

Потрібно бути відвертими, ніщо не стимулює так добре, як завершення дедлайну.

Тож і в план введіть часові обмеження.

На кожний пункт пропишіть дату чи часовий проміжок за який маєте виконати завдання.

Фіксація результів

Також обов’язковою складовою має бути відстеження результатів.

Без цього не обійтись, адже навіщо тоді взагалі будувати план, якщо не очікувати ефекту.

До речі, результат може бути різним.

І, навіть, може статись таке, що кроки, якими ви йдете приведуть вас у несподіване місце.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі книги для саморозвитку.

Фото: Рexels

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