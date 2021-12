ТОП небанальних святкових салатів: найкращі рецепти

Рецепти оригінальних салатів, які стануть родзинкою вашого святкового стола.

Усі гості точно проситимуть рецепт!

Інгредієнти:

Для прикрашення:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Для соусу:

Приготування:

Нагадаємо, раніше ми публікували рецепт бурріто.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.