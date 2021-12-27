Собаці короля Таїланду дали звання “маршал авіації”? Емігранта про скандали монаршої сім’ї

Все, що хотіли знати про особливості життя в Таїланді.
Королівство Таїланд – це країна в Південно-Східній Азії, яка більш відома як райський курорт.
Але курорт та відпочинок це одне, а от життя – зовсім інше.
Українка Христина живе в одному з міст Таїланда вже 3 роки.
Королівська родина
Таїландом керує королівська родина, навколо якої точаться численні скандали та інтриги.
Королівська родинна Таїланду може позмагатись з Британською за кількістю гучних придворних інтриг.
Нинішній король, Маха Вачиралонгкорн, він же Рама X, вважається найбільш багатим монархом на планеті.
Його статки оцінюють більше ніж в 40 мільярдів доларів.
Забаганки короля
Рама отримав освіту у Великій Британії, там же йому сподобався тайський ресторан.
Подейкують, що після повернення на Батьківщину, Рама замовляв доставку тайської їжі з цього ресторану авіалініями.
Королівська родина Таїланду обожнює собак.
Із цим теж пов’язано кілька цікавих фактів.
У 2019 році король особисто взяв під опіку 13 собак.
Ці тварини помирали в питомнику через недостатність фінансування.
Монарх Рама ІX теж мав улюблениця — дворняга.
Тварина має персональну сторінку у Вікіпедії.
До речі, король дарував йому звання маршала авіації.
До того ж собаці спеціально зшили парадний костюм для офіційних виходів.Також по темі: За що в Таїланді можна загриміти у в'язницю на 35 років? Емігрантка про тайський патріотизм Гра на виживання! Українська емігрантка про життя у В'єтнамі Невідомий Таїланд. Українка про особливості життя в екзотичній країні
На що саме Рама X витрачає свої мільярди?
Чому у короля укладає скандальні шлюби?
Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Таїланді.
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