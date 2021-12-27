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ICTV Ранок 27.12.2021 15:00
27.12.2021 15:00
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Собаці короля Таїланду дали звання “маршал авіації”? Емігранта про скандали монаршої сім’ї

Собаці короля Таїланду дали звання “маршал авіації”? Емігранта про скандали монаршої сім’ї

Все, що хотіли знати про особливості життя в Таїланді.

Королівство Таїланд – це країна в Південно-Східній Азії, яка більш відома як райський курорт.

Але курорт та відпочинок це одне, а от життя – зовсім інше.

Українка Христина живе в одному з міст Таїланда вже 3 роки.

Королівська родина

Таїландом керує королівська родина, навколо якої точаться численні скандали та інтриги.

Королівська родинна Таїланду може позмагатись з Британською за кількістю гучних придворних інтриг.

Нинішній король, Маха Вачиралонгкорн, він же Рама X, вважається найбільш багатим монархом на планеті.

Його статки оцінюють більше ніж в 40 мільярдів доларів.

Забаганки короля

Рама отримав освіту у Великій Британії, там же йому сподобався тайський ресторан.

Подейкують, що після повернення на Батьківщину, Рама замовляв доставку тайської їжі з цього ресторану авіалініями.

Королівська родина Таїланду обожнює собак.

Із цим теж пов’язано кілька цікавих фактів.

У 2019 році король особисто взяв під опіку 13 собак.

Ці тварини помирали в питомнику через недостатність фінансування.

Монарх Рама ІX теж мав улюблениця — дворняга.

Тварина має персональну сторінку у Вікіпедії.

До речі, король дарував йому звання маршала авіації.

До того ж собаці спеціально зшили парадний костюм для офіційних виходів.

Також по темі: За що в Таїланді можна загриміти у в'язницю на 35 років? Емігрантка про тайський патріотизм Гра на виживання! Українська емігрантка про життя у В'єтнамі Невідомий Таїланд. Українка про особливості життя в екзотичній країні

На що саме Рама X витрачає свої мільярди?

Чому у короля укладає скандальні шлюби?

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Таїланді.

Фото: Unsplash

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Теги: емігранти, Таїланд
27.12.2021 15:00



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