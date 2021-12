Собаці короля Таїланду дали звання “маршал авіації”? Емігранта про скандали монаршої сім’ї

Все, що хотіли знати про особливості життя в Таїланді.

Королівство Таїланд – це країна в Південно-Східній Азії, яка більш відома як райський курорт.

Але курорт та відпочинок це одне, а от життя – зовсім інше.

Українка Христина живе в одному з міст Таїланда вже 3 роки.

Таїландом керує королівська родина, навколо якої точаться численні скандали та інтриги.

Королівська родинна Таїланду може позмагатись з Британською за кількістю гучних придворних інтриг.

Його статки оцінюють більше ніж в 40 мільярдів доларів.

Рама отримав освіту у Великій Британії, там же йому сподобався тайський ресторан.

Подейкують, що після повернення на Батьківщину, Рама замовляв доставку тайської їжі з цього ресторану авіалініями.

Королівська родина Таїланду обожнює собак.

Із цим теж пов’язано кілька цікавих фактів.

Ці тварини помирали в питомнику через недостатність фінансування.

Монарх Рама ІX теж мав улюблениця — дворняга.

Тварина має персональну сторінку у Вікіпедії.

До того ж собаці спеціально зшили парадний костюм для офіційних виходів.

На що саме Рама X витрачає свої мільярди?

Чому у короля укладає скандальні шлюби?

Фото: Unsplash

