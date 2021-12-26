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ICTV Ранок 26.12.2021 15:10
26.12.2021 15:10
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Календар риболова на січень 2022 – коли найкраще клюватиме

Календар риболова на січень 2022 – коли найкраще клюватиме

Місячний календар рибалки на січень 2022 буде корисним для тих, хто любить посидіти з вудочкою не лише на березі, але й посеред водойми, річки чи ставку.

Головне правило не виходити на лід, коли він ще тонкий. Це може коштувати тобі життя. 

Особливості риболовлі в січні

У кожну пору року риба ловиться по-різному. Аби риболовля минула вдало, для зимової риболовлі придбай легку та коротку вудочку з котушкою.

До того ж, варто обов’язково враховувати, наскільки безпечні місця для ловлі. Зауваж, що на великих водоймах лід розміщується нерівномірно, тому не рекомендується заходити надто далеко від берега.

На мілководді й так добре ловитимуться окунь, щука, плотва та густери.

Якщо тобі захочеться наловити відро окунів у січні, тоді краще знайти тихе місце. Ідеальним варіантом стане невелика затока, де ростуть очерети, з глибиною не більше 1,5 метра.

Календар риболова на січень 2022

Головна мета рибака – спіймати багато риби. Тож аби повернутися додому з великим уловом, користуйся місячним календарем риболовлі на січень 2021. Він підкаже, коли готувати снасті та наживку.

Найкращий кльов: 3, 9, 10, 20, 22, 22, 30
Хороший кльов: 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19
Середній кльов: 11, 17, 23, 24, 25, 29
Не клюватиме: 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 31

Календар рибаки на січень

Тепер ти знаєш, коли ловити рибу в січні 2021 року. Тож збирай друзів та вирушайте до водойми, але при цьому будьте обережні.

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Адже в перший місяць року лід ще може бути надто тонким. Перевіряй його товщину, перш ніж ступити на глибину.

Нагадаємо, раніше ми публікували гороскоп на 2022 рік.

Фото: Pexels

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Теги: місячний календар
26.12.2021 15:10



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