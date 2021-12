ТОП-5 ідеальних новорічних коктейлів

Найкращі новорічні коктейлі – якими напоями здивувати гостей у новорічну ніч?

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 найкращих алкогольних новорічних коктейлів, які ідеально доповнять твою святкову вечірку.

Егг-ног – це шотландський різдвяний напій із яєць, молока, алкоголю та спецій.

Інгредієнти:

Ром – 100 грамів.

Молоко – 200 грамів.

10% вершки – 200 грамів.

Яйця – 3 шт.

Цукор – 75 грамів.

Гвоздика – 2 шт.

Ванільний цукор – 1 ч.л.

Кориця – ½ ч.л.

Мускатний горіх – ¼ ч. л.

Приготування:

Інгредієнти:

Текіла – 120 гр.

Сік лайма – 75 гр.

Лікер Блю Кюрасао – 75 гр.

Сіль – для прикрашення.

Приготування

Шампанське – 500 гр.

Сік журавлини – 100 гр.

Горілка – 100 гр.

Ванільний цукор – 1 пакетик.

Лід за смаком

Лайм для прикрашення

Приготування:

Інгредієнти:

Шампанське: 500 гр.

Горілка – 150 гр.

Лимонний сік – 50 гр.

Апельсиновий сік – 50 гр.

Цукровий сироп – 15 ч.л. (для цього змішай цукор і воду в пропорції 1:1 і вари до запустіння)

Коктейльні вишні для прикрашення.

Приготування:

Інгредієнти:

Червоне сухе вино – 400 гр.

Коричневий цукор – 50 гр.

Лимон – 1 шт

Апельсин – 1 шт.

Бадьян – 2 зірочки.

Кориця – 1 ч.л.

Приготування:

Гарних свят!

Фото: Pexels

