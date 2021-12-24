ТОП-5 ідеальних новорічних коктейлів

Найкращі новорічні коктейлі – якими напоями здивувати гостей у новорічну ніч?
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 найкращих алкогольних новорічних коктейлів, які ідеально доповнять твою святкову вечірку.
Новорічні коктейлі 2022
Егг-ног
Егг-ног – це шотландський різдвяний напій із яєць, молока, алкоголю та спецій.
Інгредієнти:
Ром – 100 грамів.
Молоко – 200 грамів.
10% вершки – 200 грамів.
Яйця – 3 шт.
Цукор – 75 грамів.
Гвоздика – 2 шт.
Ванільний цукор – 1 ч.л.
Кориця – ½ ч.л.
Мускатний горіх – ¼ ч. л.
Приготування:
- Відокрем жовтки від білків та ретельно перетри з цукром.
- Білки можеш відкласти – вони не знадобляться. В окремому посуді підігрій молоко зі спеціями, повільно введи яєчну масу та вари до загустіння.
- Після цього – дістань із суміші гвоздику. Додай вершки, підігрій, а ще через 3-4 хвилини – влий ром. Розлий по стаканах, прикрась та подавай.
Блакитна Снігурка
Інгредієнти:
Текіла – 120 гр.
Сік лайма – 75 гр.
Лікер Блю Кюрасао – 75 гр.
Сіль – для прикрашення.
Приготування
- Оформи келихи. Для цього змасти їх краєчки соком лайма, переверни та постав на тарілку з сіллю.
- Змішай лікер, текілу та сік і розлий по бокалах.
- Прикрась на свій смак.
Журавлинно-ванільна мімоза
Шампанське – 500 гр.
Сік журавлини – 100 гр.
Горілка – 100 гр.
Ванільний цукор – 1 пакетик.
Лід за смаком
Лайм для прикрашення
Приготування:
- Змішай горілку, сік, шампанське та ванільний цукор.
- Розлий по келихах, додай льоду та прикрась лаймом.
Різдвяні мрії
Інгредієнти:
Шампанське: 500 гр.
Горілка – 150 гр.
Лимонний сік – 50 гр.
Апельсиновий сік – 50 гр.
Цукровий сироп – 15 ч.л. (для цього змішай цукор і воду в пропорції 1:1 і вари до запустіння)
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Приготування:
- Змішай соки, горілку та сироп у шейкері або взбий міксером.
- Розлий по келихах та у кожен додай шампанського.
- Прикрась коктейльними вишеньками.
Новорічний глінтвейн
Інгредієнти:
Червоне сухе вино – 400 гр.
Коричневий цукор – 50 гр.
Лимон – 1 шт
Апельсин – 1 шт.
Бадьян – 2 зірочки.
Кориця – 1 ч.л.
Приготування:
- У невеличкій каструльці змішай усі інгредієнти (апельсин і лимон потрібно попередньо нарізати).
- Сильно нагрій, але не доводь до кипіння.
- Кілька хвилин потримай на маленькому вогні, щоб розкрився аромат – і розливай по кружках або стаканах.
Гарних свят!
Нагадаємо, раніше ми публікували новорічний плейлист.
Фото: Pexels