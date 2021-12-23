Модний гороскоп: що радять зірки носити цієї зими різним знакам зодіаку

Модний гороскоп на зиму 2021/2022 для всіх знаків зодіаку.
Зима — не привід обмежувати себе у стилі.
Кому варто обзавестись теплим шерстяним светром, щоб не змерзнути під час прогулянок?
Хто має поповнити гардероб трикотажнимим сукнями, щоб привернути увагу чоловіків?
Ранок у Великому Місті створив добірку модних порад зірок для кожного знаку зодіаку.
Знаходь свій і читай, що пророкують нічні світила на осінь 2021.
Модний гороскоп на зиму 2021/2022
Овен
Зірки радять Овнам додати кольору до свого гардеробу, а саме до яскравих сумок.
Для тих, хто полюбляє класику варто придивитись до стриманіших форм, але поексперементувати з кольорами.
Сміливиці модуть одразу погратись кольором та фактурою.
Телець
Найкраща покупка на зиму 2021 — жилетка.
Цей одразу і стильно, і тепло.
А тепло і комфорт — це головне для Тельців.
Близнюки
Ідеальна покупка для Близнюків на зиму 2021 — трикотажна сукня.
Ця зима обіцяє романтичні пригоди, тому варто кілька виграшних комбінацій мати в своїй шафі.
До того ж, хто сказав, що суконь буває достатньо?
Рак
Найкраща покупка для Раків на зиму 2021 — спідниця.
Зірки прогнозують Ракам нові знайомство.
І особливо важливо створити гарне враження.
Як-то кажуть, зустрічають по одягу… то чому і не в спідниці, наприклад, у клітинку.
Лев
Ідеальна покупка для Левів на зиму 2021 — шапка-біні.
Температура за вікном повільно, але все-ж спускається до низу, тому варто подбати про те, щоб залишатись стильною, але у теплі.
Найкращим рішенням буде придбати шапку-біні.
Для образу це додасть трішки зухвалості, а от вухам буде тепло.
Діва
Ідеальна покупка для Дів на зиму 2021 — пуховик.
Якщо вам доведеться побігати по справах, то без пуховика не обійтись.
Короткий чи довгий — тут вже варто обирати зважаючи на власні потреби.
До речі, ми вже розповідали як обрати пуховик.
Терези
Найкраща покупка для Терезів на зиму 2021 — спортивний костюм на флісі.
Костюм, що ідеально сидітиме по фігурі не раз прийде на допомогу, коли зранку збираєшся на роботу, а ввечері посидіти з подружками.
До того ж під oversize ніхто й не помітить, що ти з’їла зайвий бургер.
Краще обрати костюм на флісі, щоб захиститись від холоду.
Скорпіон
Ідеальна покупка для Скорпіонів на зиму 2021 — жокейські чоботи.
Так, саме жокейські, адже вони зараз на піку популярності.
А все через те, що їх форма-труба настільки актуальна й стильна, що майже всі дизайнери використали цю модель у своїх колекціях.
Стрілець
Найкраща покупка для Стрільців на зиму 2021 — светр.
Цей предмет гардеробу не зникає давно.
Стрільцям, яким важливо завжди залишатись жіночними, але й показати серйозність намірів, прийде на виручку светр.
Його можна надягнути в парі з спідницею-плісе — і неповторний образ готовий.
Козеріг
Ідеальна покупка для Козерогівна зиму 2021 — пальто.
Цього сезону можна погратись не тільки з кроєм виробу, але його кольором.
Яскравий рожевий зі спущеним плечем чи класичний, але оксамитовий.
Все залежить тільки від польоту фантазії.
Водолій
Найкраща покупка для Водоліїв на зиму 2021 — піджак.
Теплий шерстяний піджак на зиму тренд цієї зими.
Під нього можна одягнути водолазку чи однотону вільну сорочку.
До того ж вдень це може бути стриманий офісний образ, а ввечері — романтичний, якщо накинути на сукню.Також по темі: Любовний гороскоп на зиму 2021-2022: що пророкують зірки у коханні? Модні жіночі стрижки 2021: яку зачіску обрати цього року Пухнасті й кольорові. Модні сумки на зиму 2021/22
Риби
Ідеальна покупка для Риб восени 2021 — штани.
Оскільки на Риб чекає кар’єрне просування, то варто обзавестись більш діловий гардеробом.
І почати варто зі штанів.
Вже краще обирати зі щільніших тканин, що менш пропускають холод.
Нагадаємо, раніше ми публікували ідеї модного манікюру.
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