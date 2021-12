Що їсти на сніданок, щоб схуднути: список продуктів

Що потрібно їсти на сніданок, щоб не поправитись і навіть скинути зайві кілограми? Ранок у Великому Місті проаналізував поради дієтологів і зараз розповість, яким має бути твій ідеальний сніданок.

Сніданок – це «паливо» для організму, яке дає енергію на весь день, покращує пам’ять, підвищує увагу та піднімає настрій.

Тож якщо його пропустити, то твоя продуктивність протягом дня буде низькою. Енергії вистачить лише на те, щоб працювати на мінімальних обертах.

Саме ранковий прийом їжі запускає метаболізм, який відповідає за те, щоб зайві калорії не відкладалися на бочках та стегнах.

А от якщо не поснідаєш – то потім накинешся на обід, як голодний вовк, що призведе до переїдання та зайвої ваги.

Ми зібрали головні принципи здорового сніданку, яких варто дотримуватися щодня. Це допоможе тобі не лише добре почуватися протягом дня, але й тримати себе в ідеальній формі.

Каші забезпечують організм складними (повільними) вуглеводами. Вони дають тривале відчуття ситості і забезпечують енергією на 3-4 години. У результаті ти добре почуватимешся аж до обіду і зможеш легко відмовитися від шкідливих перекусів.

На сніданок дієтологи рекомендують обирати між гречкою, вівсянкою та пшоняною кашею.

Кисломолочні продукти – вдалий варіант сніданку. Особливо для тих, хто хоче скинути зайву вагу.

Справа в тому, що в кисломолочному сирі (а також кефірі, йогурті та ряжанці) є корисні бактерії, які нормалізують роботу кишечника. А ще вони багаті на білок і кальцій, які потрібні твоїх кісток і м’язів.

Яйця – чудове джерело білка, який допоможе тобі мати тривале відчуття ситості.

І це при тому, що одне яйце містить усього лише 77 калорій.

Яєшню бажано доповнити свіжими овочами та шматочком цільнозернового хлібу.

Якщо ти суворо слідкуєш за фігурою, можеш замість яєшні зварити яйця чи приготувати пашот. Так ти зможеш обійтися без олії та зменших калорійність свого сніданку.

Ідеальний спосіб поповнити запас вітамінів зранку – це смузі. Щоправда, на сніданок краще надати перевагу не фруктовим, а овочевим напоям, адже вони м’якше діють на слизову шлунка.

Чудово підійдуть огірки, стеблі селери, проростки пшениці, авокадо, несолодкі яблука та будь-яка зелень.

Можливо, ти здивуєшся, але супи рекомендують їсти не лише на обід.

Теплий нежирний супчик стане ідеальним сніданком для тих, хто мріє скинути пару-трійку кілограмів. Щоправда, у цьому випадку страва має бути приготована без м’ясного бульйону.

Завдяки тому, що суп заповнює великий об’єм у шлунку, ти швидко відчуєш ситість, і при цьому – не перевантажиш організм зайвими калоріями.

Крім того, супи містять чимало клітковини і корисних мікроелементів та нормалізують травлення. А от калорій у них небагато.

Тож снідай правильно та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми публікували список продуктів, які заважають схуднути.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.