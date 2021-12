Що почитати? Найкращі книги Фредріка Бакмана

Найкращі книги Фредріка Бакмана — добірка від Ранку у Великому Місті.

Фредрік Бакман — популярний шведський письменник та блогер.

Знаменитим став у 2012 після публікації свого дебютного роману.

Його перекладені на 25 мов.

Наклад книг становить понад п’ять мільйонів примірників.

Секрета успіху Бакмана простий.

Він трепетно пише про незвичайні долі звичайних людей.

Дебютний роман Бакмана.

У 2013 увійшов до списку бестселерів The New York Times.

Сюжет: Уве — старий невиправний зануда.

Він цинічно ставиться до інших і завжди дотримується своїх, дещо дивних принципів.

Через це Уве майже ні з ким не спілкується.

Але одного разу у нього з’являються нові сусіди.

Молода сімейка повністю змінює життя старого буркотуна.

І з часом виявляється, що за маскою непересічного скнари ховається людина з трепетною життєвою історією.

Книга, яка стала бестселером у Німеччині, США, Норвегії, Ісландії, Японії та Південній Кореї.

Сюжет: семирічна Ельза живе разом зі своєю шаленою бабусею.

Дівчинка зростає в атмосфері творчості.

Бабуся — її найкраща подруга, що постійно розповідає цікаві історії.

Але старенька помирає.

Ельзі лишаються лише листи, які бабуся писала до тих, перед ким відчувала провина.

Саме з цього моменту у дівчинки починаються справжні пригоди.

Шалений роман про вміння почати все спочатку навіть у похилому віці.

За книгою зняли одноіменний фільм.

Сюжет: Брітт-Марі 63. Їй зрадив чоловік, якого вона любила більше за життя.

Але героїня не збирається впадати у відчай.

Вона вирушає у закинуте містечко Борг, щоб влаштуватися на свою першу за сорок років роботу.

Там Брітт-Марі опиняється серед футбольних фанів, фріків і навіть хуліганів.

У будь-якій незрозумій ситуації жінка починає прибирати.

Але яка історія криється за цією нудною звичкою жінки?

Роман про юнацьку хокейну команду.

Книгу екранізовано. За її мотивами у 2020 вийшов одноіменний шведський серіал.

Сюжет: Бйорнстад — містечко, оточене лісами, снігом та холодом.

Воно занепадає і потопає у безробітті.

Єдиний його порятунок — льодова арена, де тренуються дитяча та юнацька хокейні команди.

Саме цим дітям доведеться визначити майбутнє всього міста.

Але коли омріяна перемога вже близько, у Бйорнстаді стається жахливий злочин.

Його тінь торкається усіх мешканців…

Цю книгу Бакман присвятив дружині та своїм дивним друзям — голосам у голові.

Сюжет: напередодні Нового року у невеличкому шведському містечку стається незвичайна подія.

Озброєний чоловік в масці після невдалої спроби пограбувати банк захоплює вісім заручників під час показу покупцям виставленої на продаж квартири.

Біля під’їзду збирається натовп репортерів.

Поліція блокує всі підступи до будинку і готується штурмувати квартиру.

Атмосфера стає напруженою.

Заручники починають ділитися одне з одним своїми найпотаємнішими таємницями…

