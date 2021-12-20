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ICTV Ранок 20.12.2021 16:21
20.12.2021 16:21
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Новорічні пісні 2021: плейлист для святкового настрою

Новорічні пісні 2021: плейлист для святкового настрою

Новорічний плейлист 2022 найкращі пісні, які створюють святкову атмосферу.

Що слухати на Новий рік? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі новорічні хіти, які стануть у нагоді як на корпоративі, так і вдома.

Під них так приємно наряджати ялинку, нарізати салати і веселитися з друзями.

Або просто відпочивати і насолоджуватися магічним духом прийдешнього Нового року та Різдва.

Новорічний плейлист 2022 слухати онлайн

Щоб включити наступну пісню у плейлисті, натискай на стрілку внизу зліва.

Слухай найкращі новорічні хіти та читай інші наші матеріали.

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Нагадаємо, ранішеми публікували гороскоп на 2022 рік для всіх знаків Зодіаку.

Фото: Unsplash

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Теги: Новий Рік, плейлист
20.12.2021 16:21



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