Новорічні локації в Києві: куди піти за святковою атмосферою

Найкращі святкові локації до Нового року в Києві.

До новорічно-різдвяних свят залишилось вже зовсім трішки, і столиця вже наповнюється прикрашеними локаціями, які чекають на дорослих та дітей.

Тож Ранок у Великому Місті зібрав добірку новорічних місці з казковаю атмосферою, які варто відвідати під час зимових свят.

Киян та гостей столиці на Софіївські площі вже чекає ялинка у всій красі.

Цьогорічна тема святкової локації — народження Ісуса Христа.

Довкола новорічної ялинки створена інсталяція у вертепу з фігурами Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів та ангелів.

Також встановлені спеціальні фотозони та сцена, де в новорічну ніч відбуватиметься концерт.

По всій зоні святковості додають пісні та аромати глінтвейна.

Вже можна відвідати фестиваль «Зимова країна на ВДНГ».

На дорослих та дітей чекає велика ковзанка, новорічна ярмарка, фудкорти та замок крижаних скульптур.

А найменших може зацікавити ляльковий театр для дітей та «Різдвяна фабрика мрій».

Графік роботи: з 10:00 до 21:00.

В Києві відкрита ще одна локація з ковзанкою.

Вона розташована у зимовому містечку ROSHEN Winter Village на Деміївській площі.

До речі, вхід на територію містечка безкоштовний.

Всередині ковзанки встановлена ялина з білими поялрними ведемиками.

Біля них чимало охочих зробити святкове фото на згадку.

Парк імені Тараса Шевченка перетворився на святкову резиденцію святого Миколая.

Новорічну атмосферу створює ілюмінація та інсталяції.

На дітей з батьками чекають фотозони, алея Добра і Любові, святий Миколай з миколайчиками.

Новорічне містечко відкрили у Добропарку під Києвом.

Тут облаштували снігову гірку, запалили ялинку та встановили парк світлових 3D-фігур.

На території відкрили резиденцію Доброчара.

Добропарк відкрито щодня до кінця січня з 11:00 до 20:00.

