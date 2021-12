Католицьке Різдво: традиції та особливості святкування

Різдво Христове за західним обрядом: що не можна робити 25 грудня?

Щорічно християни західного обряду святкують Різдво в одну й ту ж дату — 25 грудня.

З 2017 року цей день став офіційним святом в Україні. Цьогоріч — це п’ятниця, що позначена в календарі, як ще один вихідний.

Проте це не тільки можливість пропустити роботу й побути з рідними, а й відсвяткувати Різдво за найкращими правилами американських різдвяних фільмів.

Для початку, слід відповісти на питання, що мучить і заплутує вже не одне покоління поспіль.

Чому ж католики і православні святкують у різні дні?

А, що, коли ми скажемо наступне:

Все це через реформу папи Римського Григорія ХІІІ, який вирішив виправити неточності у юліанському календарі — він відставав аж на цілих 10 днів.

На його ініціативу погодились не всі.

Зараз юліанським календарем продовжують користуватися Російська, Грузинська, Сербська, Єрусалимська православні церкви, а також Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ).

Новим же стилем — решта християн. І це не лише католики, як прийнято вважати, а й протестанти.

Все, що ми бачили в класичних різдвянах фільмах — не вигадка й не перебільшення.

Західний світ і справді ретельно підготовує свої домівки для святкового настрою й сімейного затишку.

Сюди, до речі, відноситься не лише прикрашання ялинки й ліхтарики на даху.

Обов’язковими атрибутами є шопка, вічнозелений різдвяний вінок й ошатні свічки, які не лише мають на меті створити особливу атмосферу вдома, а й освітити шлях Господа.

Готують християни західного обряду не лише домівки та подарунки одне для одного, а й власні серця та душі.

Адвент — це 4 тижні перед Різдвом, за які усі мають посповідатись, причаститись й знайти час для милосердя.

Християни західного обряду теж постують, але особливо суворо — у переддень Різдва.

У цей день не можна їсти нічого, окрім зерна пшениці або ячменю, зварених у воді й приправлених медом.

Закінчується таке голодування появою першої зірки на небі.

Як тільки на небі з’являється та довгоочікувана зоря, сім’я сідає за стіл.

Перед початком трапези читається уривок з Євангеліє, співається перша колядка й усі частують обладкою.

Це святковий хліб, що символізує радість свята, яке наближається.

Після пісної вечері з 12 страв, сім’я поспішає на вечірню різдвяну Месу.

Християни Західного обряду в цей особливий та повний миру й любові день намагаються не:

