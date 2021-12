Привітання з Днем Святого Миколая у прозі

День Святого Миколая – привітання у віршах, прозі, смс та листівки.

19 грудня православні та греко-католики відзначають День пам’яті Святого Миколая Чудотворця. Це одне з найулюбленіших свят як для дітей, так і для дорослих.

Тож не забудьте привітати з Днем Святого Миколая своїх рідних і близьких.

Святий Миколай прославився своєю добротою і готовністю допомогти кожному, хто потребує. Нехай же і тебе він не обійде своєю добротою і допомогою. Нехай супроводжує він тебе сьогодні і весь наступний рік, не залишаючи без допомоги!

***

Вітаємо з довгоочікуваним Днем Святого Миколая! Не знаємо, наскільки Ви були чемні, але впевнені, що Миколай не обмине вас зі своїми подарунками! Сподіваємся, Миколай зробить Ваше життя кращим і веселішим!

***

Вітаю з Днем Святого Миколая і бажаю щирої радості і приємних сюрпризів, чарівних чудес і оптимізму душі, доброго здоров’я і приголомшливих ідей, люблячої родини і справжнього щастя.

Затамуйте, друзі, подих: Миколай сьогодні ходить.

У віконце заглядає, подарунки підкладає.

Звечора повірте в диво, ну а зранку вже сміливо

Під подушку заглядайте і дарунки забирайте.

Якщо там порожнє місце, то це свідчить ось про це:

Він здійснив Ваші бажання ще сьогодні спозарання,

Він молитву Вашу чув, у кімнаті Вашій був

І за Вашу щиру віру дарував Вам щастя міру,

Пуд здоров’я і пуд віри, кілограмів сто надії,

Фунтів міліон любові і кохання не на слові,

А каратів так відерце він вживив у Ваше серце.

Ну і ще букет удачі і добра у Вашу вдачу.

Щедрий, добрий чарівник чарував над Вами й зник.

Ваші очі тепер сяють, Миколая прославляють.

Новий рік не за горами, нове щастя уже з Вами.

Я із святом Вас вітаю й віри в диво Вам бажаю!

***

Я ляльок багато маю, але прошу Миколая,

Щоб приніс мені новеньку, кучеряву і гарненьку.

Я хотів би дві машини і солодкі мандарини.

Але що це? Що я бачу? Чому наш Володя плаче?

– Мені сумно, як згадаю бліду дівчинку з трамваю.

В неї дуже хворі ніжки і вона не ходить пішки.

Я не хочу ні машинок, ні солодких мандаринок.

Я прошу у Миколая:

Хай ту дівчинку знайде і на ніжки підведе.

– Я також собі згадала, як цукерки купувала…

Біля нас живе бабуся, що просити хліба мусить,

Бо не може вже ходити, і ніхто у цілім світі

Про старесеньку не дбає і нічим не помагає.

Прошу я у Миколая – хай про неї він згадає.

Все, що він мені готує, – хай бабусі подарує.

– Я у Бога завжди прошу не цукерок і не грошей,

А здоров’я мамі й тату, миру, щастя в нашу хату,

Миру, щастя всій родині, усій нашій Україні!

***

Від хатинки до хатинки

Ходить Миколай —

Кожушок чарівний,

Срібна борода.

Він несе дарунки

Діточкам малим

І любов дарує

Українцям всім!

Хай Микола принесе у хату

Здоров’я й радості багато,

Приємні, щирі поцілунки

І ще багато подарунків!

***

Щиро вітаю із Святим Миколаєм!

Нехай Миколай принесе до Вашої хатини мир і щастя у родину!

***

Набита подушка хай буде щастям!

Земної злагоди й тепла!

Здійсниться найсвітліша казка,

Така чудова і ясна!

***

Щоб у кожній хаті — всі були багаті! Щоб у кожнім домі всі жили в любові!

