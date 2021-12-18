Привітання з Днем Святого Миколая у прозі

День Святого Миколая – привітання у віршах, прозі, смс та листівки.
19 грудня православні та греко-католики відзначають День пам’яті Святого Миколая Чудотворця. Це одне з найулюбленіших свят як для дітей, так і для дорослих.
Тож не забудьте привітати з Днем Святого Миколая своїх рідних і близьких.
Привітання з Днем Святого Миколая в прозі
Святий Миколай прославився своєю добротою і готовністю допомогти кожному, хто потребує. Нехай же і тебе він не обійде своєю добротою і допомогою. Нехай супроводжує він тебе сьогодні і весь наступний рік, не залишаючи без допомоги!
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Вітаємо з довгоочікуваним Днем Святого Миколая! Не знаємо, наскільки Ви були чемні, але впевнені, що Миколай не обмине вас зі своїми подарунками! Сподіваємся, Миколай зробить Ваше життя кращим і веселішим!
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Вітаю з Днем Святого Миколая і бажаю щирої радості і приємних сюрпризів, чарівних чудес і оптимізму душі, доброго здоров’я і приголомшливих ідей, люблячої родини і справжнього щастя.
Привітання з Днем Святого Миколая у віршах
Затамуйте, друзі, подих: Миколай сьогодні ходить.
У віконце заглядає, подарунки підкладає.
Звечора повірте в диво, ну а зранку вже сміливо
Під подушку заглядайте і дарунки забирайте.
Якщо там порожнє місце, то це свідчить ось про це:
Він здійснив Ваші бажання ще сьогодні спозарання,
Він молитву Вашу чув, у кімнаті Вашій був
І за Вашу щиру віру дарував Вам щастя міру,
Пуд здоров’я і пуд віри, кілограмів сто надії,
Фунтів міліон любові і кохання не на слові,
А каратів так відерце він вживив у Ваше серце.
Ну і ще букет удачі і добра у Вашу вдачу.
Щедрий, добрий чарівник чарував над Вами й зник.
Ваші очі тепер сяють, Миколая прославляють.
Новий рік не за горами, нове щастя уже з Вами.
Я із святом Вас вітаю й віри в диво Вам бажаю!
***
Я ляльок багато маю, але прошу Миколая,
Щоб приніс мені новеньку, кучеряву і гарненьку.
Я хотів би дві машини і солодкі мандарини.
Але що це? Що я бачу? Чому наш Володя плаче?
– Мені сумно, як згадаю бліду дівчинку з трамваю.
В неї дуже хворі ніжки і вона не ходить пішки.
Я не хочу ні машинок, ні солодких мандаринок.
Я прошу у Миколая:
Хай ту дівчинку знайде і на ніжки підведе.
– Я також собі згадала, як цукерки купувала…
Біля нас живе бабуся, що просити хліба мусить,
Бо не може вже ходити, і ніхто у цілім світі
Про старесеньку не дбає і нічим не помагає.
Прошу я у Миколая – хай про неї він згадає.
Все, що він мені готує, – хай бабусі подарує.
– Я у Бога завжди прошу не цукерок і не грошей,
А здоров’я мамі й тату, миру, щастя в нашу хату,
Миру, щастя всій родині, усій нашій Україні!
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Від хатинки до хатинки
Ходить Миколай —
Кожушок чарівний,
Срібна борода.
Він несе дарунки
Діточкам малим
І любов дарує
Українцям всім!
Привітання з Днем Святого Миколая смс
Хай Микола принесе у хату
Здоров’я й радості багато,
Приємні, щирі поцілунки
І ще багато подарунків!
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Щиро вітаю із Святим Миколаєм!
Нехай Миколай принесе до Вашої хатини мир і щастя у родину!
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Набита подушка хай буде щастям!
Земної злагоди й тепла!
Здійсниться найсвітліша казка,
Така чудова і ясна!
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Щоб у кожній хаті — всі були багаті! Щоб у кожнім домі всі жили в любові!
Листівки з Днем Святого Миколая
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як святкують День Святого Миколая в Австрії.