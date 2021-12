Красиві та незвичайні: привітання з Днем народження у віршах

Як красиво привітати близьку з Днем народження кохану людину, маму, друга чи колегу? Чудовий варіант – знайти віршоване вітання, адже це завжди виглядає більш урочисто і святково.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання з Днем народження українською мовою у віршах, які точно піднімуть настрій імениннику чи іменинниці.

З днем народження, кохана,

Світле сонечко моє.

Я щасливий, моя рідна,

Що в житті ти в мене є.

Я бажаю тобі миру

І гармонії в душі.

Хай проллються над тобою

Щастя проливні дощі.

***

Усе, що може дати світ:

Пташиний спів, троянди цвіт,

Ясного неба височінь,

Безодні моря глибочінь,

Натхнення вітру, блиск зірок,

Небесну усмішку хмарок,

Дива усі й дари любі,

Й моя любов – лише тобі!

Люба матуся, тебе я вітаю,

Усього найкращого в світі бажаю.

Буда щоб здорова, завжди посміхалась,

Щоб сонечко зранку з тобою віталось.

Бажаю тобі безліч посмішок щирих,

Вечорів романтичних, світанків щасливих.

Бажаю натхнення, в роботі наснаги,

Від рідних і друзів побільше уваги.

Бажаю тобі, щоб збулись твої мрії,

В годину тривожну бажаю надії.

Хай буде життя твоє щастям оздоблене,

Вітаю матуся тебе з днем народження.

***

Моя найкраща в світі мамо,

Вітаю щиро я тебе.

Хай день народження прекрасний

Тобі лиш щастя принесе.

За поміч дякую, кохана,

Твою підтримку, доброту.

Я довгих літ, чарівна мамо,

У Бога лиш тобі прошу.

Спасибі тобі, що живеш ти на світі,

За добреє серце, за очі привітні,

За руки твої золоті і невтомні,

За душу чутливу, що завжди пригорне.

Нехай тобі силу Господь посилає,

Нехай шлях благодать осяває,

Живи ти ще довго, рідненький, на світі,

І будемо всі ми за тебе радіти.

***

З днем народження, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло.

Краще кума не знайти,

Хоч півсвіту обійди,

Він уважний і добрий,

Життєрадісний і розумний.

Ми прекрасні друзі,

Ближче навіть, ніж рідня,

Ми його не забуваємо,

Завжди здоровим бути бажаємо!

***

Бажаю мати, то що ти хочеш сам,

І сміливо йти назустріч рокам,

І з насолодою завжди жити,

Здоровим залишатися і щасливим бути!

Ну що, давай випиймо, кумонько,

Щоб в житті завжди було солодко:

Весняний нектар життя дарувало,

А серце твоє щоб лиха не знало!

В пелюстках троянд прокидатись,

З коханим, як вперше, кохатись.

І на роботі хай буде все нормуль,

Будь щасливою, моя рідна кумуль!

***

Хай, кумасю дорога,

Будеш ти щаслива!

І хай настрій не псують

Шторм, гроза чи злива!

Хай щастить тобі весь час,

Успіху п’янкого!

Шляху рівного в житті,

Світлого й легкого.

З днем народження, рідненька!

Тебе міцно обіймаю.

В цей день тобі, моя гарненька,

Всього найкращого бажаю.

Радості і позитиву,

Жити, як бурхлива річка:

Стрімко, весело, щасливо.

З днем народження, сестричко!

***

Твоя посмішка рідненька, я з дитинства її знаю…

З днем народження щиро дорогу сестру вітаю!

Я так хочу, щоб веселі, твої щирі оченята

Не були ніколи злими, сміху щоб було багато!

Може, буде складна доля, може, буде горе,

Та на все, що далі йде, серце май бадьоре.

Не гаси любові вогник та живого духу

І не знатимеш пітьми, обійдеш розруху.

Хочу щоб завжди ти знала – завжди в тебе є я!

Бо сестра моя ти рідна, моє сонце і сім’я!

Нехай буде в житті все стабільно,

І по-чоловічому надійно, сильно.

Кар’єра міцнішає і зростає,

Кохана з роботи чекає,

Друзі тебе не забувають,

На відпочинок часто запрохають,

Лікарі обходять стороною,

На серці буде радість і покой,

І слідом всі дивляться з повагою.

Всіх благ тобі! І з днем народження!

***

Вітаю з днем народження я брата!

Омріяне життя бажаю мати,

Квартиру, дачу, гроші і машину,

Кохану і турботливу дружину.

Щоб кожен день приносив насолоди,

Азарт, удачу, радість і пригоди.

Щоб років ще прожив 150,

І щоб вдалось життя у тебе, брат.

Люба подруга моя,

Я тебе вітаю.

В цей святковий, гарний день

Щастя побажаю.

Нехай краса твоя цвіте,

Кохання в серці розквітає,

Кількість прихильників росте,

Щоб кращого собі обрала.

Здоров’я хочу побажати,

Кар’єру вдалу збудувати,

А ще, щоб виграла джек-пот

І от тоді все буде ОК!

***

З днем народження вітаю

Та нескромно побажаю

Заробляти так багато,

Щоб купити собі хату

За кордоном біля моря,

Жити там, не знати горя.

Ще автівку іномарку,

Може, власну там заправку,

Може, банк або завод,

Мати все без першкод.

Все, що бажане, купляти,

Що не день – відпочивати.

Тільки не забудь в турботах –

Завтра вранці на роботу!

Кохай, живи і щастя май,

Іди здоров’я повен,

Від друзів посмішки тримай,

Що зичать всього-всього!

І в день народження ти свій

На роки май завдання:

Щасливим будь, побільше мрій,

Хай збудуться бажання!

***

У (ім`я) сьогодні свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла

Нехай приносить задоволення робота,

І гаманець товстіє від зарплати.

Щоб працювати не доводилось в суботу,

Відпусток й вихідних було багато.

Хай успіх переслідує у справах,

А щастя й затишок нехай чекають вдома.

Життя хай має веселкові барви,

Не знає ні турбот, ні втоми!

***

Шановний колего, Вас щиро вітаю!

Міцного здоров’я та щастя бажаю.

Терпіння, наснаги, натхнення в роботі,

Побільше зарплату, поменше турботи.

Бажаю Вам сил прокидатись зранку,

Духмяної кави, смачного сніданку.

Цікавих проектів, відпусток цілющих,

Колег по роботі у всьому тямущих.

Бажаю колего, кар’єрного росту,

Щоб все «як по маслу» — і легко, і просто.

Бажаю печалі і горя не знати,

А тільки рости і завжди процвітати.

Ви керівник достойний и поважний,

Веселий чоловік і майстер справжній,

Є у вас такт і мудрість, і терпіння,

І співчуття до нас, і розуміння!

Ми з Днем народження сердечно вас вітаєм,

Великих успіхів, досягнень вам бажаєм,

Цвісти і молодіти вам довіку,

Красивим бути, справжнім чоловіком!

Нехай жінки вас люблять і кохають,

Щасливим бути вам допомагають,

Ласкава і прихильна буде доля,

На все в житті лиш вища Божа воля!

***

Хай кожен день успішним буде,

Будуть порядні поруч люди,

Цінують Вас у колективі,

Ви будете завжди щасливі.

Удачі, успіхів, натхнення,

І продуктивності щоденно.

Енергії, ентузіазму,

Щоб посміхалися Ви часто!

Фото: Pixabay

