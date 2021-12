Щоб усе здійснилося: як правильно загадувати бажання в новорічну ніч

Як правильно загадувати бажання, щоб воно точно збулося в Новому році?

Про магію новорічної ночі ніколи не припинять говорити. І це не просто так!

Буденні клопоти та життєві труднощі, якщо не вбивають, то точно підривають нашу віру в дива.

І раз у рік нам так хочеться, просто як у дитинстві, зануритись у казку.

А хіба зможе вона пройти повз, коли стільки сердець по всьому світу сповнені надії та очікування чуда в Новому році?

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про різноманітні способи загадати бажання у новорічну ніч.

Почнемо з того, що будь-яка магія безсила, коли бракує віри!

Просто покладись на свою приховану суперможивість — силу думки. Саме вона здійснює бажання.

Ну, все — коли зазначили важливі моменти, можна перейти до тих найцікавіших способів, які ми обіцяли!

У кожного присутнього за столом має бути по 12 виноградинок.

Із кожним биттям годинника треба з’їдати по одній ягоді й загадувати нове бажання.

Якщо встигнеш – бажання здійсняться!

Ця традиція прийшла родом із сонячної Іспанії.

Там у кінці XVIII століття видався багатий врожай і виноград на Новий рік роздавали безкоштовно охочим мешканцям Мадрида.

З того часу для іспанців соковиті грона стали головним атрибутом новорічного дива. Можливо, не дарма?

Поцілунки в повній темряві — це та ще романтика. Особливо, коли вони здійснюють бажання!

У Болгарії є традиція у новорічну ніч вимикати світло на 3 хвилини, як тільки-но годинник проб’є північ.

У повній темряві потрібно поцілувати того, хто опинився поруч, при цьому загадати бажання.

Темрява новорічної ночі не лише збереже таємницю поцілунку, а й здіснить задумане!

Ну, про цю традицію ми всі добре наслухані.

Аби бажання збулося, тобі потрібно написати його на аркуші паперу, спалити, кинути попіл у келих із шампанським і випити під бій годинника опівночі.

Немало зусиль. Але, напевно, вони того вартують, якщо люди повторюють їх з року в рік.

Для тих, хто не хоче давитися попелом, ми відшукали більш естетичний та ароматний варіант.

Як на рахунок шампанського з ароматом квітів?

Ні, це не якийсь там ультрамодний смак, це привід потішити себе чи кохану людину симпатичним букетиком.

Він не лише око потішить, а й допоможе втілити мрію в реальність.

До речі, цілою квіткою давитись теж не потрібно. Варто лиш прошепотіти бажане, кинути три пелюстки у келих і насолоджуватись шампанським!

Дуже красивий та по-особливому атмосферний спосіб.

Щоправда, заради нього доведеться вийти із-за святкового столу.

А після цього зловити сніжинку і зуміти втримати її на долоні, щоб вона не розтанула, поки б’є годинник.

Проте спочатку потрібно загадати багато снігу в новорічну ніч!

