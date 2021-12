Що взяти з собою на відпочинок в Єгипет?

Збираєшся у відпустку до Єгипту, але не знаєш, що з собою взяти? Ранок у Великому Місті із задоволенням тобі підкаже.

Єгипет – країна, яка користується неймовірною популярністю серед туристів. Адже там є Червоне море, у яке так і хочеться поринути, щоб побачити коралові рифи.

Найбільш знамениті курорти Єгипту – Шарм-ель-Шейх, Ель-Гуна, Хургада.

Отож, якщо ти їдеш туди вперше, тоді тобі потрібно знати, що пакувати у валізу. Ми підготували детальний список. Читай і занотовуй 🙂

Купальник(и). Це, мабуть, одна із найбільш важливих речей, про яку небажано забувати. Тому ми поставили його першим у списку.

Легкий та зручний одяг. Погодься, коли їдеш відпочивати, хочеться почуватися мегакомфортно.

Якщо плануєш йти в пустелю, тоді тобі обов’язково треба взяти з собою одяг, який буде прикривати плечі, та арафатку. Це спеціальний головний убір, який добре захищає від сонця.

Сонцезахисні засоби. Ти мусиш це знати – на тебе чекає пекельна спека. І за перший час ти можеш жахливо попектися. Тому без сонцезахисних кремів не обійтися. Масти шкіру кремом кожні 1,5 години, щоразу після купання, або тоді, коли відчуєш, що вона не зволожена.

Знаряддя для снорклінгу. Це такий собі вид підводного плавання, де потрібна маска, дихальна трубка та ласти. Та загалом це можна купити й на місці. Питання лише у вартості.

Сонцезахисні окуляри. Дуже важлива річ, особливо на відпочинку у спекотній країні.

Капелюх на голову. Бажано, щоб він був із максимально широкими полями. Вони будуть створювати більше тіні та краще захищатимуть від сонця.

Коралки. Це спеціальні резинові капці. Вони потрібні для того, щоб не поранити ноги в морі. Ці капці стануть у нагоді, якщо плануєш йти до рифів. Коралки можна придбати як в Україні, так і на місці. А ще в них зручно ходити по піску. І коштують недорого.

Аптечка першої необхідності. Тут уже в кожного свої примхи з приводу ліків. Головне – візьми таблетки від головного болю, пластирі, активоване вугілля, обов’язково засоби від алергії та від отруєння. Адже в Єгипті досить специфічні продукти харчування.

Засіб від єгипетських комах. І ще бажано прихопити з собою фумігатор. Бо хоч на території готелю травлять комах, та краще перестрахуватись і взяти свій захист.

Кофтинка на вечір. Якщо плануєш відпочивати в Єгипті взимку – ввечері вона тобі знадобиться, адже може бути прохолодно.

Обміняй гроші на дрібні долари. Обов’язково зроби це перед поїздкою.

Водонепроникний чохол. Можливо, він тобі знадобиться для зйомки під водою.

А ще можеш взяти про всяк випадок карту, для кращої орієнтації в місцевості. І уважно читай умови готелю, де ти будеш заселятися. Можливо, на вечір там є свій дрес-код.

Отож. подорожуй із радістю і не забудь про наші поради.

Фото: Unsplash

