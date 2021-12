Вороги фігури чи запорука здоров’я? Дієтолог про користь і шкоду жирів – інтерв’ю

Як жири впливають на організм – інтерв’ю з дієтологом.

Жири мають не дуже позитивну репутацію через свою високу калорійність.

Дехто мінімізує їхню кількість у раціоні та купує лише знежирені продукти.

Ранок у Великому Місті поспілкувався на цю тему з лікарем-терапевтом, гастроентерологом, дієтологом, експертом з функціональної та профілактичної медицини Анастасією Сухолотюк.

Чому жири насправді важливі для організму, на якій олії краще смажити та які продукти краще не споживати – про все це читайте в інтерв’ю.

– На превеликий жаль, багато людей думає, що наше тіло як холодильник чи шкафчик. Скільки продуктів поклав усередину, стільки там і буде лежати. З’їли жирну їжу – значить жир відкладеться на животі, не з’їли – тоді не відкладеться? Відкладет ься, ще й як! Жири справді удвічі калорійніші за білки та вуглеводи.

Якщо ми будемо споживати їх в надлишку, частина таки буде відкладатися про запас. Але коли в раціоні їх недостатньо, обмін речовин теж буде порушуватись. Жир все одно буде відкладатися. Це еволюційно закладено для того, щоб в умовах голоду (різкі обмеження в харчуванні теж сприймаються як голод) ми могли вижити, – розповідає Анастасія Сухолотюк.

Дієтолог акцентує: добова потреба в жирах для здорової людини, яка не має зайвої ваги та фізично активна, складає 1 грам на кілограм маси тіла (але не менше, ніж 60-80 грамів на добу).

– Залежно від стану здоров’я, ваги, виду фізичних навантажень ця кількість визначається індивідуально від 0,6 до 2 грамів жиру на кілограм маси тіла. Для білків – 0,8-1,3 грамів, для вуглеводів – 2-3 грами (але не менше ніж 100 гр на добу). Масу тіла для такого розрахунку варто брати бажану або ідеальну для вашого зросту, – зауважує експерт.

За словами Анастастї Сухолотюк, нестача жирів у раціоні проявляється через дратівливість, безсоння, тягу до солодкої та калорійної їжі, сухість шкіри та ламкість волосся. А також хронічну втому, зниження лібідо, порушення розумових процесів. Можуть виникнути проблеми з менструальним циклом у жінок або з ерекцією у чоловіків.

Лікар наголошує: не існує продуктів, від яких ми худнемо. Позбутися зайвих кілограмів та підтримувати нормальну вагу можна завдяки збалансованому раціону, руховій активніості, незначному дефіцитові калорій (5-10%) та повноцінному сну.

– Молочні продукти знежирюють за рахунок додавання крохмалю (а це вуглевод), що не знижує їхню калорійність. Цей факт і те, що сама питна молочна продукція має високий інсуліновий індекс, зовсім не дозволяє назвати їх «дієтичними». При порушеннях вуглеводного обміну вони можуть тільки сприяти набору зайвої ваги. Проте молочні продукти зі зниженим або середнім відсотком жирності важливо споживати людям, які мають проблеми з підвищеним холестерином.

За словами пані Анастасії, у нашому організмі є різні форми жиру, усі вони важливі.

Організм сам «сортує» ці форми жиру до потрібних місць

– Потрібно запам’ятати, що частка насичених жирів не має перевищувати 20% від загальної кількості спожитих жирів на добу. Їх можемо знайти у тваринному жирі (жирні сорти м’яса, сало, смалець, молочні продукти, субпродукти) та рослинному (кокосова олія, какао, пальмова олія). Кількість цих продуктів у раціоні варто контролювати, але не виключати їх повністю. До ттго ж вони стійкі до нагрівання, тому чудово підходять для приготування їжі, – розповідає дієтолог.

80% добової кількості жирів повинні складати ненасичені жири.

– Омега-3 добре засвоюється з тваринних джерел (із птиці вільного вигулу та жирної риби – лосося, скумбрії, оселедця, палтуса, форелі, горбуші, сьомги, ікри, печінки тріски, криля) і частково з рослинних. А саме з олії волоського горіха, льону, чіа, конопель, шпинату.

Анастасія Сухолотюк переконує, що неправильно ділити холестерин на “хороший” та “поганий”.

– Навіть омега-3 жирних кислот у надлишку може сприяти накопиченню жирових відкладень. Тому важливо слідкувати за балансом на нашій тарілці, уникати трансжирів та обмежувати насичений жир. Також раз на рік варто перевіряти рівень загального холестерину та його фракцій (ліпідограма) в крові. Для потрібно для того, щоб розуміти та усвідомлювати ризики виникнення вікових хвороб, таких як артеріальна гіпертензія, атеросклероз, ішемічна хвороба серця.

Трансжири найчастіше трапляються під назвою гідрогенізований жир, кондитерський жир, рослинний жир, пальмовий гідрогенізований жир, пальмова гідрогенізована олія, кокосовий гідрогенізований жир.

– Що це таке трансжири? Це штучно змінені молекули природного жиру, при вживанні яких організм вбудовує їх в усі обмінні процеси та структури нашого тіла. Це призводить до розвитку системного запалення, внутрішнього ожиріння, підвищення фракцій холестерину, які сприяють його відкладенню на судинах, порушують відповідь клітин на дію гормонів (наприклад, інсуліну). Їхній ефект важко відчути одразу, але вони є досить небезпечними, – розповідає дієтолог.

Насичені жири теж можуть проявляти схожі ефектами, якщо вживати їх занадто багато.

Лікар переконує: смажити корисніше якраз на насичених жирах. Це смалець, масло Гхі, кокосова рафінована олія. У них висока точка димлення, тобто температура, при якій починають утворюватись канцерогени. Це дозволяє використовувати їх і при смаженні, і при запіканні.

– Про соняшникову олію говорять багато, оскільки вона є однією із найдоступніших та найпоширеніших. Через високий вміст омега-6 жирних кислот регулярне вживання навіть нерафінованої соняшникової олії буде призводити до серцево-судинних хвороб, ожиріння, запальних процесів шлунково-кишкового тракту, порушення вуглеводного обміну. Тому незважаючи на досить високу точку димлення рафінованої соняшникової олії, варто все ж перейти на оливкову, олію авокадо або насичені жири, – підсумовує фахівець.

Анастасія Сухолотюк радить дотримуватися таких правил.

– Достатня кількість клітковини (400-500 грамів овочів на день), рухова активність, відмова від паління, нормалізація сну та хороший настрій допоможуть нормалізувати рівень холестерину та уникнути передчасного старіння та зайвої ваги.

