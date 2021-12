Не одягай цього взимку 2021/22! ТОП-5 модних антитрендів сезону

Що більше не в моді – зимові антидренди 2021/22.

За трендами не вженешся — вони змінюються зі швидкістю вітру.

Але тримати у своєму гардеробі речі, що стилісти назвали моветоном ще кілька років тому, теж не наш варіант…

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про той одяг, який виглядатиме аж занадто старомодно цієї зими, і показати чим його можна замінити.

Свобода руху та максимальний комфорт — ось чим насамперед керуються сучасні дизайнери.

І правильно роблять.

Джинси скінні або обтислі класичні штани видаються зручними хіба одиницям та й виглядають, чесно кажучи, не дуже…

Якщо ти не зібралась на тематичну вечірку із кодовою назвою “Поверніть мені мій 2007”, тоді краще виключи наведені вище моделі зі свого гардеробу.

Чудовими альтернативи стануть вільні палаццо та банани, штани з прямим кроєм і кльош.

Ой, а звідки походить цей тренд відслідкувати важко.

Сукня-светр до душі багатьом красуням, оскільки зігріває і при цьому допомагає не втратити жіночності.

Мета, звісно, благородна, але як для 2021 реалізація — так собі.

Дизайнери у жодному разі не закликають тебе відмовлятись від ніжної та м’якої в’язки, просто радять звернути увагу на інші моделі.

Якщо ти відносишся до тих панянок, які все ніяк не розпрощаються зі своєю “розкішною” хутряною жилеткою, то зима 2021/22 — чудовий час це зробити.

Коли всією планетою несеться тренд на екологічність одягу та мінімалізм, останні є справжнім моветоном.

Стилісти пропонують замінити її на будь-який інший вид жилеток.

Гарячими трендами цього сезону вважаються трикотажні, дуті, стьобані та шкіряні моделі.

Пуховики-гусениці з хутром на капюшоні теж варто забути.

Вони почали втрачати свою популярність ще кілька років тому, а цього сезону остаточно здали позиції.

Краще звернути увагу на стильний оверсайз.

Можна віддати перевагу стьобаній куртці, вкороченому шкіряному пуховику або ж дутій куртці-жакет.

Класика — це, звісно, добре.

Але, якщо ти реально хочеш виглядати модно цієї зими, то краще заховай свої нудні ботильйони з круглим носком і стійким каблуком.

Обирай чобітки з квадратним носком та нестандартним підбором і ескперементуй, скільки душа забажає!

Фото: Unsplash

