Модні шапки 2021/2022: головні тренди зими

Як вибрати модну і теплу шапку на зиму 2022 — актуальні моделі та тренди.

Дівчата відмовляються носити головний убір взимку через те, що від може зіпсувати зачіску.

Однак — це застаріле упередження.

Правильно підібрана шапка чи хустка не тільки захистить від холоду, але й стане ідеальнним завершенням образу.

Тож Ранок у Великому Місті зібрав добірку стильних варіантів головних уборів на зиму, де точно знайдеш щось для себе.

Читай наш матеріал і будь стильною при будь-якій погоді!

Якщо раніше кепки та бейсболки носили лише зі спортивним костюмом, тож нині привила змінились.

Модницям вдається вдало поєднати цей головний убір з класичним пальто чи костюмом.

До речі, тепер можна знайти і утеплені бейсболки, що чудово зихищають від холоду.

Зокрема можна знайти: тедді, шкіряні, з ангорки та твіду.

Ще одна не зовсім звична модель головного убору на зиму — капелюх «федори».

Фетрові або тканинні крисаті капелюхи вже завоювали в літньому гардеробі, тож у більш теплому варіанті він перейшов до зимового гардеробу.

Особливо гарно “федори” поєднуються з прямим пальто класичного крою, але експеременти ніхто не забороняв.

Базовий аксесуар в зимово-осінній сезон.

Якщо давно приглядалась до кепі, але не наважувалась, то варто все-ж приміряти і нарешті додати його до свого образу.

Щоб цей тренд працював на тебе, варто пам’ятати правило: до темного одягу краще підбирати світлі кепі.

Перейдемо до більш традиційних зимових уборів.

Шапка біні — маст хев зимового сезону 2021/2022.

Дизайнери не встановлюють чітких правил для цієї моделі.

Тож можна обирати на власний смак і не пригадаєш.

Жіноча хустка — універсальна річ поза трендами та сезонами.

Її можна пов’язати на голову поверх верхнього одягу, можна накинути на плечі.

Можна поексперементувати і одягнути під капелюх.

Варіантів безліч, як і оранаментів.

Але краще зупинитись на пастельних відтінках.

Фото: Unsplash

