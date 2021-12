“Державною, будь ласка!” ТОП-5 причин перейти на українську мову

Чому варто перейти на українську мову.

Мовне питання — одне з найбільш гострих та суперечливих у нашій державі.

У рейтингу тем, які ладні призвести до конфлікту за родинним столом, воно перебуває на рівні з політикою, релігією та вакцинацією від коронавірусу.

І не даремно. Українська мова і справді є надважливою для нашої нації, особливо в часи, коли свою свободу доводиться виборювати вже 8-й рік поспіль.

Чому?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Після революції Гідності та початку збройного наступу Росії вчити українську мову та розмовляти нею стало таким собі молодіжним трендом.

Інтернет заполонили молоді патріотично налаштовані блогери, які закликали переходити на державну всіма можливими способами.

Більше того — вони продовжують робити це досьогодні.

Завдяки їм користувачі Instagram читають цікаві пости, сповнені ідей націоналізму та патріотизму.

А більш юна аудиторія Tik Tok знімає тренди під “Терпи, терпець тебе шліфує” Василя Стуса чи “Біблотеку” українського співака та поета Колоса.

Залишилось зробити його не просто минучим трендом, а єдиноправильною аксіомою.

Як то кажуть, не модою єдиною.

Спілкуючись виключно державною, ми стаємо більш захищеними від проникнення ворожої пропаганди.

А також ніяка “нація-визволителів” не прийде більше рятувати своїх, “русскоговорящих”.

А чому це важливо, на 8-му році війни, знає кожен українець.

Залишатись у зв’язку із своїм родом допомагають не лише обряди та традиції, а й рідна мова.

Вона забезпечує зв’язок поколінь та безперервність культурного й історичного спадку народу України.

Навіть, якщо твої батьки розмовляли російською, то їхні пращури, скоріше за все, — українською.

Адже всім відомо, наскільки тернистим був шлях нашої державної мови, і під скільки заборон вона потрапляла.

До речі, невже б агресор приділяв їй таке велике значення, якби вона не була по-справжньому важливою?

Цей пункт може багатьох здивувати.

Але насправді все доволі логічно.

Це не лише допомагає захищати ринок від іноземних конкурентів, але й також надає можливість заробляти нашим громадянам.

Зокрема — надаючи послуги з тієї адаптації.

Колишній міністр освіти і науки України Сергій Квіт у своїй промові дуже влучно підмітив:

“Мова, писемність, освіта – це ті цеглинки, на яких формується національна ідентичність, суспільство, державні інституції. За нинішньої ж агресії Росії проти України українська мова – одна з основ державності”.

Тут варто зацитувати ще й Вікіпедію, яка визначає націю, як “історичну спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв’язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, які складають її ознаки”.

Фото: Pexels

