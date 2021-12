Місячний календар на грудень 2021 – сприятливі та несприятливі дати

Місячний календар — старовинний винахід. З давніх часів положення Місяця, та його фази привертали увагу.

Люди за ним й досі визначають сприятливі дні для важливих справ, рішень, угод і так далі.

Як правильно розподілити свій час у лютому?

Коли приділити більше уваги роботі, а коли – просто відпочити?

Читай і зберігай місячний календар на грудень 2021.

Цей день має особливу енергію дії.

Він підходить для будь-яких починань.

Усі справи, за які не візьмешся, увінчаються успіхом. Тож сміливо розпочинай діяти!

Один із найсприятливіших днів цього грудня.

Сьогодні — ідеальний час для побудови планів на найближчий місяць та запуску нових проектів.

Також можна сміливо інвестувати гроші.

9 грудня не так чудово підходить для операцій із грошима, як 8 число.

Проте сьогодні є ідеальна можливість зайнятися ремонтом та побутом або приступити до серйозного планування.

Сьогоднішній день неабияк підходить для нових починань та проектів.

Це також гарний час для вирішення складних робочих питань.

Зірки будуть на вашому боці!

Період позитивної енергії.

У цей час добре розпочинати нові та продовжувати поточні проекти, а також здійснювати масштабні грошові операції.

Завдяки особливому успіху у спілкуванні, є велика вірогідність знайти нових ділових партнерів чи другу половинку.

Це сприятливий день для нескладних домашніх справ.

Або краще відпочити і вирушити у мандрівку, сповнену пригод.

Що скажеш?

Цього дня небажано розпочинати нові справи.

Рекомендується провести його у роздумах та відновленні душевної рівноваги.

Повір, тоді все складеться найкращим чином.

Увага, 18 грудня — найбільш вдалий час для рішучих кроків.

У цей період варто братися за масштабні проекти та відкладені до “кращих часів” важливі справи.

Можна, ба навіть треба відкривати власний бізнес. Адже успіх буде литися рікою…

Сьогодні сприятливий час для активної діяльності.

У цей період не рекомендується відпочивати — Місяць вимагає активних дій і дає для них достатньо енергії.

Цього дня тобі вдаватиметься будь-яка справа.

Цього дня будь-яка діяльність принесе успіх.

Сил вистачить на все — втома не відчуватиметься.

Можна сміливо завершувати старі, доробляти відкладені та розпочинати нові проекти.

