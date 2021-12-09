УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 09.12.2021 21:03
09.12.2021 21:03
Поділитися

Вихідні в січні 2022: скільки будемо відпочивати на зимові свята

Вихідні в січні 2022: скільки будемо відпочивати на зимові свята

Скільки українці будуть відпочивати в січні 2022 року? Ранок у Великому Місті підготував календар вихідних днів.

У січні 2022 року на нас чекає 12 вихідних днів, зокрема 2 вікенди будуть довгими – по 3 дні поспіль.

3 січня – 1 січня цьогоріч приходиться на суботу, тож вихідний день переноситься на понеділок. Таким чином, будемо відпочивати 3 дні поспіль – з 1 по 3 січня.

7 січня – православні та греко-католики святкують Різдво. Цьогоріч воно випадає на п’ятницю, тож знов матимемо довгий вікенд – з 7 по 9 січня.

Таким чином, вихідними днями в січні 2022 будуть: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 та 30 число.

Вихідні в січні 2022: календар

Календар вихідних на січень

Бажаємо радісних зимових свят! Проведи їх приємно і з користю та читай інші наші матеріали.

Також по темі: Вихідні на Новий рік та Різдво: як українці відпочиватимуть на свята Куди поїхати на Новий рік: ТОП казкових місць в Україні та за кордоном Екохутро та маскулінність. Модні тренди на зиму 2021/22

Нагадаємо, раніше ми публікували календар вихідних на грудень 2021.

Фото: Unsplash

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: вихідні дні
09.12.2021 21:03



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь